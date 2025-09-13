בכורה לקרווין אנדרדה בהרכב מכבי ת"א לטבריה

פגרת הנבחרת מאחורינו, והמחזור השלישי של ליגת העל כבר כאן. הערב (שבת, 20:00) האלופה, מכבי תל אביב, רוצה להמשיך במומנטום ולחבר ניצחון שני רצוף כשהיא תתארח אצל עירוני טבריה באצטדיון גרין.שחקן הרכש של הצהובים קרווין אנדרדה פותח ב-11 של ז’רקו לאזטיץ’.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, כריסטיאן בליץ', קרווין אנדרדה, דור פרץ, עידו שחר, שגיב יחזקאל ויון ניקולאסקו.

הרכב עירוני טבריה: רוג’ריו דוס סנטוס, רון אונגר, נהוראי חן, הארון שפסו, עומר יצחקי, אלי בלילתי, מוחמד אוסמן, יונתן טפר, גיא חדידה, ניב גוטליב וסטניסלב בילנקי.

בצד של הצהובים-כחולים, החבורה של ז׳רקו לאזטיץ׳ מגיעה אחרי ה-0:4 הגדול על מכבי נתניה. כזכור, האלופה לא שיחקה את מחזור הפתיחה בשל משחקי מוקדמות הליגה האירופית, וכעת היא רוצה להשלים ניצחון שני רצוף ולחבר שש נקודות משש אפשריות.

מן העבר השני, החבורה של אלירן חודדה יצאה לפגרה בזמן טוב מבחינתה, אחרי שספגה 7:0 כואב נגד הפועל באר שבע. הטבריינים ניצחו את מחזור הפתיחה נגד הפועל חיפה, ומקווים כעת לא לתת להשפלה להדהד ולחפש הפתעה נגד הצהובים.

שתי הקבוצות נפגשו רק פעמיים לאורך כל ההיסטוריה, כששני המפגשים אירעו בעונה החולפת, עונת הבכורה של טבריה בליגת העל. שני המשחקים הסתיימו בחלוקת נקודות עם 1:1 בסיבוב הראשון ו-2:2 דרמטי במיוחד בסיבוב השני. טבריה תצליח להפתיע גם הפעם?