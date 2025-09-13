שני בישולים למייה, חטאפה ניצחה 0:2 את אוביידו

חטאפה רשמה היום (שבת) ניצחון חשוב 0:2 על אוביידו במסגרת המחזור הרביעי בליגה הספרדית. שתי הקבוצות הגיעו לאחר מחזור קודם עם תוצאות שונות, ובסיום היום הייתה זו הקבוצה מהמדריד שתפסה את כל הקופה.

השערים הגיעו בעיתוי דרמטי ממש לפני הירידה להפסקה. מריו מרטין היה הראשון להבקיע בדקה ה־45+4, ובתוספת הזמן העמוקה של המחצית הראשונה, בדקה ה־45+9, היה זה בורחה מיוראל שהכפיל וקבע 0:2 לחטאפה. היתרון הכפול אפשר לקבוצה לנהל את המחצית השנייה בביטחון יחסי. לואיס מייה בישל את שני השערים.

מצבה של אוביידו הסתבך עוד יותר כשפדריקו וינאס ספג כרטיס אדום ישיר בדקה ה־80, מה שחיסל למעשה את סיכויי קבוצתו לחזור למשחק.

עבור חטאפה זהו ניצחון שלישי בארבעה משחקים מתחילת העונה, מה שממקם אותה בחלק העליון של הטבלה למרות ההפסד שרשמה במחזור הקודם. מנגד, אוביידו שהשיגה את ניצחונה הראשון רק במחזור הקודם, רשמה הפסד שלישי בארבעת משחקי הפתיחה ותצטרך לעבוד קשה כדי להתרחק מהתחתית.