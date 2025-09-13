ללא לאמין ימאל: האם זה הזמן של רוני ברדג'י?

היעדרותו של לאמין ימאל מהאימון לקראת המשחק ביום ראשון מול ולנסיה גרמה להפתעה. השחקן נשאר בחדר הכושר בשל בעיות פיזיות, והמאמן האנזי פליק הסביר את מצבו במסיבת העיתונאים לאחר מכן. בהיעדרו של ימאל, נפתחה הדלת לרוני ברדג'י, שזומן לראשונה לסגל מאז שנרשם רשמית בקבוצת המילואים. החולצה מספר 28 שהוא צפוי ללבוש עשויה להפוך למספר שלו בתקופה הקרובה.

ברדג'י הוא הקיצוני הימני הטבעי היחיד בסגל של בארסה, לצד שחקן הנוער טוני פרננדס, שבזמן שימאל לא יכול היה לעלות על הדשא באצטדיון יוהאן קרויף, הוקפץ לסגל ברצלונה אתלטיק כדי לשחק מול אנדראטקס במסגרת הליגה הרביעית בספרד.

יתרון נוסף עבור ברדג'י הוא היכולת המרשימה שהציג בתקופת ההכנה: מהירות, כדרור, בעיטה וחיבור מצוין עם החלוץ. למרות זאת, הוא היה האחרון ברשימת השחקנים שהקבוצה רושמת בסגל ובסופו של דבר נרשם לקבוצת המילואים, לאחר שהמועדון הצליח לפנות עבורו מקום בתקציב השכר של הקבוצה הצעירה.

רוני ברדג'י (IMAGO)

בפגרת הנבחרות האחרונה שיחק ברדג'י עם נבחרת שוודיה עד גיל 21 ואף כבש פנדל בסגנון פאננקה במשחק הראשון מבין שניים. הוא הספיק לשוב בזמן ולהתאמן, כמו שאר השחקנים הבין-לאומיים שלא חצו את האוקיינוס, בשלושה אימונים מלאים כהכנה למשחק מול ולנסיה.

ראפיניה, האופציה הגדולה השנייה

ברדג'י אינו האפשרות היחידה של האנזי פליק למלא את מקומו של לאמין ימאל באגף הימני, אך היא נחשבת לטבעית ביותר, יחד עם טוני פרננדס. האפשרויות האחרות כוללות הצבת ראפיניה או אפילו פראן טורס בצד הימני. הברזילאי בדרך כלל משחק בצד שמאל, אך הוא שחקן ורסטילי מאוד, והצבתו באגף הימני תאפשר למרקוס רשפורד לשחק משמאל.

פראן טורס יכול לנוע בין כל עמדות ההתקפה, אף שבתקופה האחרונה שיחק בעיקר כחלוץ 9. אם יוסט חזרה לאגף כפי שהיה בעונות קודמות, רוברט לבנדובסקי עשוי לחזור לעמדת החלוץ המרכזי בהרכב, במשחק שיהיה ה־150 שלו במדי ברצלונה.