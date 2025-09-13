יום שבת, 13.09.2025 שעה 14:43
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-64אלצ'ה6
64-43חטאפה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
47-74סביליה11
43-33אלאבס12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

פליק אישר: לאמין ימאל לא ישחק מול ולנסיה

מאמן ברצלונה במסיבת העיתונאים: "יש לימאל כאבים בגב, הוא בספק גם לניוקאסל. ספרד נבחרת נהדרת, אבל היא לא שמרה על השחקנים שלה וזה מעציב אותי"

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה תארח מחר (שבת, 22:00) את ולנסיה, כשברקע מחייבת אותה פתיחת עונה לא יציבה לחזור למסלול הניצחונות ולשמור על מקומה בצמרת. הקטלונים מגיעים למחזור כשהם במקום הרביעי בטבלה, שתי נקודות מאחורי ריאל מדריד, עם תחושת דחיפות להשיג שלוש נקודות חשובות כבר במשחק הראשון לאחר פגרת הנבחרות.

המשחק מול ולנסיה יתקיים באצטדיון יוהאן קרויף, שכן הקאמפ נואו עדיין אינו מוכן לארח משחקים. מדובר במעמד מיוחד עבור הקבוצה, שחייבת להתרגל לבית זמני ולייצר בו יתרון ביתי. היריבה מגיעה במומנטום חיובי אחרי ניצחון במחזור הקודם, מה שמבטיח מפגש מאתגר במיוחד.

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, התייחס במסיבת העיתונאים למצב הסגל ולחוסר זמינותו של לאמין ימאל שלא יתאמן: "לא, הוא לא יהיה זמין למשחק. הוא שיחק עם הנבחרת כשהוא עדיין סבל מאי נוחות. הוא שיחק 75–78 דקות עם כאבים ולא התאמן בין המשחקים. זה לא עניין של לדאוג לשחקנים. אני חושב שלספרד יש נבחרת נהדרת, מהטובות בעולם, אבל הם לא שמרו על השחקנים שלהם, ואלו חדשות שמעציבות אותי".

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

בנוסף, פליק התייחס גם ליריבה וליכולת של מאמנה: "אני חושב שהמאמן עשה עבודה פנטסטית בעונה שעברה. הוא יודע להסתגל ליריבה. יש לו שחקנים חדשים".

על כך שהמשחק יתקיים באצטדיון יוהאן קרויף: "לא, זה לא משהו שמשפיע עליך כשאתה יודע את המצב. דיברתי עם הנשיא והוא הסביר לי את הסיטואציה. אני בטוח שזה לא ישפיע על הקבוצה. אין תירוצים. אנחנו חייבים לנצח, הקבוצה ממוקדת, ואם צריך לנצח, אז צריך לנצח. גישה טובה, מנטליות טובה על המגרש, ולראות את מה שאני רוצה לראות”.

"אצטדיון יוהאן קרויף? בטוח שזה לא ישפיע על הקבוצה". פליק (IMAGO)"אצטדיון יוהאן קרויף? בטוח שזה לא ישפיע על הקבוצה". פליק (IMAGO)

הגרמני הוסיף: “בשבילי הדבר הכי חשוב הוא הקבוצה, תמיד הקבוצה, לא שחקן אחד אלא הקבוצה, ולחשוב על מה שהקבוצה צריכה מכל שחקן. יש לנו אוהדים מדהימים, אני אוהב לעבוד במועדון הזה, עבור המועדון הזה, לגור בעיר הזו. שום דבר לא השתנה. אנחנו צריכים להילחם 90 דקות או יותר כדי לקחת את שלוש הנקודות".

על המצב של לאמין ימאל והאם שוחח עם לואיס דה לה פואנטה: "מעולם לא דיברתי איתו, בהודעות טקסט כן, אבל לא שוחחתי איתו. הספרדית שלי לא מאוד טובה, וגם האנגלית שלו לא, אבל בסופו של דבר התקשורת יכלה להיות טובה יותר. אין לנו רק שחקן אחד בנבחרת, יש לנו יותר. גם אני הייתי בסיטואציה כזו, אבל התקשורת עם המועדון חייבת להיות, והיא צריכה להיות, טובה. לאמין ימאל סובל מכאבים בגב, הוא עבר בדיקות ובספק גם למשחק מול ניוקאסל".

לאמין ימאל תופס את הראש (IMAGO)לאמין ימאל תופס את הראש (IMAGO)

על פרנקי דה יונג ומארק ברנאל: "פרנקי לא זמין למשחק, מארק לא בהרכב הפותח, אבל הוא על הספסל, והצעד הבא בתהליך ההחלמה הזה הוא להיות זמין. אני מצפה לראות אותו על המגרש ולשחק יותר".

על טיאגו אלקנטרה: "אני מאוד שמח שהוא חזר. כולם שמחים, וגם אני שמח. זה לא היה פשוט לשכנע אותו. הוא מביא איתו את הניסיון שלו כשחקן, והוא יהיה חלק מצוות האימון עם הרבה ניסיון. אני רואה את השחקנים הצעירים מקשיבים לו בריכוז".

טיאגו ופליק (ברצלונה)טיאגו ופליק (ברצלונה)

על גאבי: "אמרתי את זה כמה פעמים, גאבי הוא הלב של הקבוצה הזו, המנטליות שלו על המגרש, הוא נותן הכל ונותן הכל עבור המועדון. חששתי ממה שיקרה באימונים אחרי הפציעה הגדולה שהייתה לו, היה לי את הפחד הזה, אבל הייתי אומר שהדבר היחיד שהוא צריך לעשות זה לעבוד קשה ולא להעמיס על עצמו יותר מדי. הוא צריך לחזור ולהיות כשיר, אנחנו צריכים שהוא ירגיש ביטחון בברך ובגוף שלו".

על ההצהרה שלו בסיום המשחק הקודם שאגו הורס הצלחות אמר הגרמני: “בשבילי יש דברים שקורים, על המגרש, בחדר ההלבשה, ואלו דברים שאני צריך לפתור. בסופו של דבר מה שחשוב לי הוא שכאשר אנחנו משחקים, אני רוצה שכולם יתרכזו בטובת הקבוצה. כולם יודעים מה לעשות, ואם הם עושים טעות הם צריכים להיות מסוגלים לפתור אותה. זה ההבדל בין שחקנים טובים לשחקנים מצוינים. זה מה שאני רוצה לראות בקבוצה שלי, שכולם יודעים מה לעשות. ואם מישהו חושב שהיום הוא נתן רק 50 אחוז, זה לא מספיק, זה לא מספק. האוהדים ראויים ל־100 אחוז מכל שחקן. בעונה שעברה הם עזרו לנו לזכות בתארים, אנחנו חייבים לחזור לדרך הזו".

