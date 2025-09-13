סיבה לדאגה? לאמין ימאל בספק גדול לוולנסיה

פגרת הנבחרות תמה וברצלונה תשוב לשחק מחר (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE), כשהיא תארח את ולנסיה למשחק לא פשוט בכלל במונז’ואיק. בינתיים, המועדון עלה לדשא במתחם האימונים על מנת לערוך את האימון המסכם להתמודדות, ומי שלא עלה הוא לאמין ימאל.

בספרד מדווחים שהכישרון לא מתאמן בגלל בעיה פיזית, ושהוא מרגיש אי נוחות, כשנרשם שהוא גם בספק גדול מאוד למשחק נגד העטלפים. בנוסף אליו, נרשם שגם גאבי ובאלדה לא לקחו חלק באימון, כאשר פרנקי דה יונג כן התאמן, אבל המטרה היא שהוא ינוח אחרי שנפצע בפגרת הנבחרות.

בארסה פתחה את העונה עם מעידה כבר בשלושת המשחקים הראשונים, כאשר אחרי 0:3 על מיורקה ו-2:3 על לבאנטה, הגיע 1:1 עם ראיו. ייתכן שהספרדי נמצא בעומס עד כה העונה, כאשר בשלושת המפגשים ששוחקו בלה ליגה הוא רשם 90 דקות.

במדי הנבחרת בפגרה שהייתה כרגע הוא פתח בשני המשחקים של ספרד, כשהוא שיחק 73 דקות ב-0:6 על טורקיה ו-79 דקות ב-0:3 על בולגריה. מבינה מספרית במשחקים, גם בספרד וגם בבארסה, יש לו שני שערים וחמישה בישולים.