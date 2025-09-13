יום שני, 15.09.2025 שעה 11:39
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
123-104פאריס סן-ז'רמן1
105-134ליל2
95-84מונאקו3
93-64ליון4
93-54שטרסבורג5
76-54ראן6
64-94מארסיי7
65-54לאנס8
65-54ניס9
68-74טולוז10
69-74פ.צ. פאריס11
53-34אנז'ה12
37-54לה האבר13
33-14נאנט14
36-34אוקזר15
312-54לוריין16
110-54ברסט17
18-34מץ18

בגיל 31 בלבד: הרמז שאומטיטי יפרוש מכדורגל

בלם בארסה בעבר ואלוף העולם עם צרפת ללא קבוצה ונצפה יוצא מהמתחם של ליון. תחילה עלו מחשבות של קאמבק לקבוצת נעוריו, אך בספרד טוענים על ההפך

|
סמואל אומטיטי (IMAGO)
סמואל אומטיטי (IMAGO)

סיפור הקריירה של סמואל אומטיטי הוא תזכורת כואבת לכך שהצלחה רגעית עלולה לעלות במחיר כבד. הבלם הצרפתי, שכבש את הפסגה עם זכייה במונדיאל 2018 במדי נבחרת צרפת, פורש מכדורגל, לאחר שנים של מאבקים אינסופיים בפציעות, בעיקר בברך, וקריירה שסטתה מהמסלול במהירות מסחררת.

אומטיטי, שהיה אחד הבלמים הטובים בעולם באותה תקופה והחזיק בעמדה יציבה בברצלונה, בחר שלא לעבור ניתוח רגע לפני גביע העולם, כדי להיות כשיר לטורניר. ההימור הצליח בטווח הקצר, אבל גבה מחיר כבד מאוד בטווח הארוך. מאז אותו קיץ הוא לא הצליח לחזור לרמתו, והפציעות רדפו אותו.

אחרי שנים קשות בברצלונה, בהן בקושי שיחק, הגיע זיק של תקווה דווקא בלצ’ה מהליגה האיטלקית, שם רשם 25 הופעות בעונת 2022/23 ונראה שהוא מצליח לחזור לעצמו. אלא שהתקווה הזו התפוגגה מהר. בקיץ לאחר מכן חתם בליל, אך שם כמעט ולא שיחק, 13 הופעות בעונה הראשונה, ואפס הופעות בעונה האחרונה.

כעת, החשד הוא שאומטיטי צפוי להודיע על פרישה מכדורגל, בגיל 31 בלבד. החשדות הגיעו אחרי שהבלם הצרפתי נתפס יוצא ממתחם האימונים של של ליון, הקבוצה בה גדל והחל את דרכו בכדורגל. תחילה היה נדמה שאולי הוא יחזור לקבוצת נעוריו, אך בספרד מדווחים שהוא ביקש מהמועדון אישור להכין סרטון פרישה, והוא רוצה שהסרטון יהיה דווקא במתחם בו החל את צעדיו הראשונים.

סמואל אומטיטי (רויטרס)סמואל אומטיטי (רויטרס)
