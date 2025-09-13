מנור צפוי לפתוח בספסל, ויאריאל תנסה להפתיע

מנור סולומון מתחיל דרך חדשה. הכוכב הישראלי צפוי להיות על הספסל של קבוצתו החדשה ויאריאל היום (שבת, 22:00, שידור חי בערוץ ONE), כאשר היא תתארח לאחד המשחקים הקשים ביותר שיש בליגה הספרדית, נגד אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו.

השבוע הצוללת הצהובה הציגה את ארבעת שחקני הרכש של הרגעים האחרונים של חלון ההעברות, כאשר לפי הדיווחים בספרד שלושה מהם צפויים לפתוח על הספסל, ואחד בהרכב, והאחד הזה הוא לא מנור סולומון, אלא ז’ורז’ מיקוטאודזה, החלוץ החדש.

בכל ההרכבים המשוערים בספרד, מנור סולומון יפתח את המשחק על הספסל, כאשר הוא צפוי להיות משולב תוך כדי, בהתאם להתפתחות במשחק, ולערוך את הופעת הבכורה שלו בוויאריאל, הופעת הבכורה שלו בליגה הספרדית וכמובן הופעת הבכורה שלו העונה באופן כללי, להוציא את משחקי הנבחרת.

מנור סולומון (ויאריאל)

אמנם המטרופוליטנו הוא אחד המקומות הקשים, אבל יש לציין שאתלטיקו פתחה עונה בצורה נוראית, עם הפתיחה הכי גרועה בתולדות דייגו סימאונה. הקולצ’ונרוס טרם ניצחו, ורשמו שתי תוצאות תיקו והפסד. ויאריאל אגב פתחה מדהים, עם שני ניצחונות ותיקו אחד, וניצחון בבירת ספרד ייתן הצהרת כוונות.

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיס ג’וניור, מאוריניו, רנאטו וייגה, רפא מארין, קרדונה, סנטי קומסנייה, דני פארחו, בוחאנאן, מוליירו, ניקולאס פפה וז’ורז’ מיקוטאודזה.

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, קלמנט לנגלה, רוגרי, קוקה, באריוס, ג’וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס, אנטואן גריזמן וחוליאן אלברס.