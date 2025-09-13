יום שבת, 13.09.2025 שעה 10:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-64אלצ'ה6
64-43חטאפה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
47-74סביליה11
43-33אלאבס12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

מנור צפוי לפתוח בספסל, ויאריאל תנסה להפתיע

הצוללת הצהובה תגיע למטרופוליטנו ב-22:00 (חי בערוץ ONE) למפגש נגד אתלטיקו, הישראלי אמור לערוך בכורה באמצע. המאזנים וההרכבים המשוערים בפנים

|
מנור סולומון (ויאריאל)
מנור סולומון (ויאריאל)

מנור סולומון מתחיל דרך חדשה. הכוכב הישראלי צפוי להיות על הספסל של קבוצתו החדשה ויאריאל היום (שבת, 22:00, שידור חי בערוץ ONE), כאשר היא תתארח לאחד המשחקים הקשים ביותר שיש בליגה הספרדית, נגד אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו.

השבוע הצוללת הצהובה הציגה את ארבעת שחקני הרכש של הרגעים האחרונים של חלון ההעברות, כאשר לפי הדיווחים בספרד שלושה מהם צפויים לפתוח על הספסל, ואחד בהרכב, והאחד הזה הוא לא מנור סולומון, אלא ז’ורז’ מיקוטאודזה, החלוץ החדש.

בכל ההרכבים המשוערים בספרד, מנור סולומון יפתח את המשחק על הספסל, כאשר הוא צפוי להיות משולב תוך כדי, בהתאם להתפתחות במשחק, ולערוך את הופעת הבכורה שלו בוויאריאל, הופעת הבכורה שלו בליגה הספרדית וכמובן הופעת הבכורה שלו העונה באופן כללי, להוציא את משחקי הנבחרת.

מנור סולומון (ויאריאל)מנור סולומון (ויאריאל)

אמנם המטרופוליטנו הוא אחד המקומות הקשים, אבל יש לציין שאתלטיקו פתחה עונה בצורה נוראית, עם הפתיחה הכי גרועה בתולדות דייגו סימאונה. הקולצ’ונרוס טרם ניצחו, ורשמו שתי תוצאות תיקו והפסד. ויאריאל אגב פתחה מדהים, עם שני ניצחונות ותיקו אחד, וניצחון בבירת ספרד ייתן הצהרת כוונות.

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיס ג’וניור, מאוריניו, רנאטו וייגה, רפא מארין, קרדונה, סנטי קומסנייה, דני פארחו, בוחאנאן, מוליירו, ניקולאס פפה וז’ורז’ מיקוטאודזה.

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, קלמנט לנגלה, רוגרי, קוקה, באריוס, ג’וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס, אנטואן גריזמן וחוליאן אלברס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */