27 דקות לגלוך: אייאקס גברה 1:3 על זוולה בבית

דעת המבקר

השחקן המצטיין מיקה חודטס, ציון: 8

עם צמד ובישול, היה השחקן הכי פעיל על המגרש וביצע פעולות אדירות באגף. מיקה חודטס, ציון: 8עם צמד ובישול, היה השחקן הכי פעיל על המגרש וביצע פעולות אדירות באגף. השחקן המאכזב ואוט וחהורסט, ציון: 4

לא הצליח להיכנ סלמשחק טוב ומיעט להשפיע על ההתקפה של אייאקס. ואוט וחהורסט, ציון: 4לא הצליח להיכנ סלמשחק טוב ומיעט להשפיע על ההתקפה של אייאקס.

הרכבים וציונים

אוסקר גלוך ואייאקס התקבעו היום (שבת) בחלקה העליון של טבלת הליגה ההולנדית, כאשר גברו 1:3 ביוהאן קרויף ארנה על זוולה הצנועה, וטיפסו זמנית למקום הראשון.

כבר למן הפתיחה החבורה של ג’ון הייטינחה נראתה גדולה בכמה מידות על הכחולים. לחץ כבד בהובלתו של מיקה חודטס באגף השמאלי הביא למספר מצבים טובים, בעוד זוולה הצליחה להראות עמידה הגנתית טובה שהקשתה על הכנסת הכדורים לחלק הקדמי.

בדקה ה-18 נפרץ הסכר עם בישול אדיר של אותו חודטס, ששלח כדור עומק מהאגף והריץ את דייבי קלאסן במרכז לאחד על אחד מול השוער תום דה גראף, אך הקשר לא התבלבל והקפיץ אל המסגרת בדרך ל-0:1.

אחרי עוד כמה ניסיונות מעניינים, הפעם חודטס בתפקיד הכובש קיבל בדקה ה-37 גם הוא מסירה אמנותית מקנת טיילור על סף הרחבה, עבר את המגן שלו ושלח בעיטה חדה לפינה הימנית כדי לקבוע את תוצאת המחצית.

בפתיחת המחצית השנייה נראתה המארחת פחות חדה ולראשונה אפשרה לכחולים להגיע עד לרחבה של יארוש, כשבצד השני לא הצליחו לייצר בהתקפה מצבים. בדקה ה-67 עלה אוסקר גלוך לדשא כחלק מחילוף מרובע של הייטינחה, ותוך שתי דקות ראה את קבוצתו סופגת שער מצמק מרגליו של קאי דה רויה אחרי טעות במרכז ההגנה של אייאקס.

זוולה המשיכה לנסות את מזלה כדי לצאת עם נקודה יקרה מאמסטרדם, אך לרוע מזלה היה שחקן אחד ענק על הדשא בשם מיקה חודטס, ששוב עם תנועה אדירה קיבל בדקה ה-86 מיורי גאאי כדור אלכסוני וכבש את השלישי בדרך לצמד ובישול חלומי, וחתם את תוצאת המשחק.

אוסקר גלוך יכול להתנחם בכך שמרגע שעלה על הדשא היה נראה חיובי בחלק ההתקפה והראה דריבלים נאים, אמנם שוב סיים ללא שער או בישול אחרי 27 דקות משחק. הישראלי יקווה לרשום הופעה משמעותית יותר בשבוע הבא, כאשר אייאקס תפגוש את פ.ס.וו איינדהובן לאחת הקרבות הגדולים שיש לליגה ההולנדית להציע, אך עוד קודם לכן, מחכה לה אינטר בליגת האלופות ביום רביעי.