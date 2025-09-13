27 דקות לגלוך: אייאקס גברה 1:3 על זוולה בבית

השחקן המצטיין
מיקה חודטס, ציון: 8
עם צמד ובישול, היה השחקן הכי פעיל על המגרש וביצע פעולות אדירות באגף.
השחקן המאכזב
ואוט וחהורסט, ציון: 4
לא הצליח להיכנ סלמשחק טוב ומיעט להשפיע על ההתקפה של אייאקס.
אוסקר גלוך ואייאקס התקבעו היום (שבת) בחלקה העליון של טבלת הליגה ההולנדית, כאשר גברו 1:3 ביוהאן קרויף ארנה על זוולה הצנועה, וטיפסו זמנית למקום הראשון.
כבר למן הפתיחה החבורה של ג’ון הייטינחה נראתה גדולה בכמה מידות על הכחולים. לחץ כבד בהובלתו של מיקה חודטס באגף השמאלי הביא למספר מצבים טובים, בעוד זוולה הצליחה להראות עמידה הגנתית טובה שהקשתה על הכנסת הכדורים לחלק הקדמי.
בדקה ה-18 נפרץ הסכר עם בישול אדיר של אותו חודטס, ששלח כדור עומק מהאגף והריץ את דייבי קלאסן במרכז לאחד על אחד מול השוער תום דה גראף, אך הקשר לא התבלבל והקפיץ אל המסגרת בדרך ל-0:1.
אחרי עוד כמה ניסיונות מעניינים, הפעם חודטס בתפקיד הכובש קיבל בדקה ה-37 גם הוא מסירה אמנותית מקנת טיילור על סף הרחבה, עבר את המגן שלו ושלח בעיטה חדה לפינה הימנית כדי לקבוע את תוצאת המחצית.
בפתיחת המחצית השנייה נראתה המארחת פחות חדה ולראשונה אפשרה לכחולים להגיע עד לרחבה של יארוש, כשבצד השני לא הצליחו לייצר בהתקפה מצבים. בדקה ה-67 עלה אוסקר גלוך לדשא כחלק מחילוף מרובע של הייטינחה, ותוך שתי דקות ראה את קבוצתו סופגת שער מצמק מרגליו של קאי דה רויה אחרי טעות במרכז ההגנה של אייאקס.
זוולה המשיכה לנסות את מזלה כדי לצאת עם נקודה יקרה מאמסטרדם, אך לרוע מזלה היה שחקן אחד ענק על הדשא בשם מיקה חודטס, ששוב עם תנועה אדירה קיבל בדקה ה-86 מיורי גאאי כדור אלכסוני וכבש את השלישי בדרך לצמד ובישול חלומי, וחתם את תוצאת המשחק.
אוסקר גלוך יכול להתנחם בכך שמרגע שעלה על הדשא היה נראה חיובי בחלק ההתקפה והראה דריבלים נאים, אמנם שוב סיים ללא שער או בישול אחרי 27 דקות משחק. הישראלי יקווה לרשום הופעה משמעותית יותר בשבוע הבא, כאשר אייאקס תפגוש את פ.ס.וו איינדהובן לאחת הקרבות הגדולים שיש לליגה ההולנדית להציע, אך עוד קודם לכן, מחכה לה אינטר בליגת האלופות ביום רביעי.
הארכה
מחצית שניה
-
'88
- מקבל את הכפיים: מיקה חודטס המצטיין מפנה את מקומו לטובת ג'ורתי מוקיו.
-
'86
- צמד למצטיין של המשחק: דווקא אחרי דקות טובות של זוולה, מיקה חודטס קיבל כדור מגאאי שחטף במרכז המגרש וסידר לו שוב אחד על אחד מול גראף, בדרך ל-1:3.
-
'79
- חילוף נוסף לזוולה: תיז אוסטינג יוצא, שולה שורטירה נכנס.
-
'69
- קוון קוסטנוס חטף כדור במחצית המגרש וסידר לקאי דה רויה מצב טוב, האחרון הכניע את יארוש בקלילות והחזיר את האורחת לתמונה.
-
'67
- חילוף לזוולה: דילן מבאיו יוצא, יאן פברסקי נכנס.
-
'67
- חילוף רביעי של המארחת: יורי רגיר מפנה את מקומו לטובת ג'יימס מקאונל.
-
'67
- חילוף נוסף של אייאקס: סטיבן ברחאוס מפנה את מקומו לטובת אוליבר אדוורדסן.
-
'67
- חילוף נוסף באייאקס: קו איטקורה מפנה את מקומו לטובת יוסיפ שוטאלו.
-
'67
- הנה זה קורה: אוסקר גלוך עולה לדשא על חשבון קנת טיילור.
-
'62
- ראיין תומאס עם הכשלה מאור על יורי רגיר ראה גם הוא את הכרטיס הצהוב.
-
'59
- וחהורסט דחף את ראיין תומאס באגף וסידר לאורחת כדור חופשי קרוב ל-16 של יארוש, אך הרחקה של הגנת האדומים-לבנים יצרה מתפרצת מהירה בצד השני שנגמרה בספק חילוץ ספק עבירה על יורי רגיר. ואן דר איק לא שרק.
-
'51
- ניסיון מעניין לזוולה: ראיין תומאס עם הזדמנות ראשונה למסגרת של יארוש, הצליח לכדרר עד לרחבה ושלח בעיטה שטוחה למרכז, השוער השתלט בלי בעיה.
-
'46
- חילוף אצל האורחת: ג'מירו מפנה את מקומו לטובת זיקו בורמיסטר.
-
'46
- מחצית השנייה יצאה לדרך.
מחצית ראשונה
-
'45+2
- ואן דר איק סוגר את המחצית הראשונה. האורחת לא הצליחה כמעט לאיים על שערו של יארוש, ובצד השני מיקה חודטס היה המצטיין בשורות האדומים-לבנים עם שער ובישול.
-
'37
- הפעם בתפקיד הכובש: חודטס קיבל כדור אלכסוני מטיילור שחתך את הגנת זוולה, עבר את המגן שלו וסיים בבעיטה חדה לפינה הימנית של דה גראף כדי להעלות את המארחת ל-0:2.
-
'30
- אנטון גאאי עם ניסיון בעיטה מימין בזווית קשה פגע רק בפינה הקצרה, בעוד וחהורסט היה פנוי במרכז הרחבה.
-
'22
- יורי רגיר עם תפיסה בחולצה ראה את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות.
-
'18
- עכשיו זה כבר ברשת: מיקה חורדטס המצטיין זיהה את התנועה של דייבי קלאסן לעומק ושלח לו כדור אדיר, הקשר לא התבלבל והקפיץ מעל דה גראף את בדרך ל-0:1.
-
'15
- החמצה אדירה של המארחת: וחהורסט מצא את עצמו לבד ברחבה בעיצומה של התקפה מתפרצת, קיבל כדור נוח ושחרר בעיטה חלשה שלא הטעתה את דה גראף.
-
'9
- מיקה חודטס ייצר איום משמעותי ראשון לשער של דה גראף עם פריצה יפה באגף וניסיון להכניס כדור למרכז הרחבה, שנבלם על ידי הגנת זוולה.
-
'1
- שריקת הפתיחה! סנדר ואן דר איק מוציא את ההתמודדות לדרך.