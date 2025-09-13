יום שבת, 13.09.2025 שעה 23:28
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
92-143באיירן מינכן1
73-83בורוסיה דורטמונד2
74-83פ.צ. קלן3
65-83איינטרכט פרנקפורט4
66-73הופנהיים5
66-33לייפציג6
55-73וולפסבורג7
43-52סט. פאולי8
46-73באייר לברקוזן9
34-52אוגסבורג10
35-33שטוטגרט11
38-53פרייבורג12
38-43אוניון ברלין13
11-02בורוסיה מנשנגלדבאך14
13-13מיינץ15
17-42ורדר ברמן16
17-03המבורג17
07-13היידנהיים18

"קיבלנו מהמבורג מסר, פרץ הושאל כדי לשחק"

המנהל הספורטיבי של באיירן, אברל, דיבר על השוער הישראלי לפני המבורג ב-19:30: "הבנו שהוא מועמד מוביל לשוער הראשון, ולכן בחרנו לאשר את המהלך"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

באיירן מינכן תתארח הערב (שבת, 19:30) אצל המבורג במסגרת המחזור השלישי של הבונדסליגה, כשהעיניים נשואות לא רק לקרב בין שתי הקבוצות הוותיקות, אלא גם לסוגיית השוער הישראלי, דניאל פרץ, שעדיין ממתין להזדמנות האמיתית שלו בין הקורות.

פרץ, שהושאל הקיץ מהבווארים להמבורג במטרה לצבור דקות משחק משמעותיות, ממשיך למצוא את עצמו על הספסל, הפעם כשוער המשנה של המאמן מרטין פולצין, שמעדיף בשלב זה את דניאל הוייר-פרננדס הוותיק. הביקורת והספקות בנוגע לשאלת ההשאלה החלו לצוף, אך בבאיירן ממשיכים לתמוך בפרץ.

מקס אברל, המנהל הספורטיבי של האלופה הגרמנית, סיפק התייחסות מפוכחת למצב: "השאלנו את דניאל מתוך כוונה ברורה שיקבל דקות משחק. קיבלנו מהמבורג מסר ברור שהם רואים בו מועמד מוביל לעמדת השוער הראשון, ולכן בחרנו לאשר את המהלך", הסביר.

דניאל פרץ מנזק (ראובן שוורץ)דניאל פרץ מנזק (ראובן שוורץ)

עם זאת, אברל לא התעלם מהמציאות בה נחת פרץ: "ידענו שיש שם שוער שהוביל את הקבוצה לליגה הבכירה, וזה ברור שיש לו יתרון מסוים כרגע. אבל גם זו חלק מההתפתחות של שחקן צעיר, לדעת להיאבק על המקום שלו ולהיות מוכן כשיגיע הרגע".

למרות האכזבה מכך שפרץ טרם רשם הופעת בכורה, בבאיירן ממשיכים להביע בו אמון מלא: "דניאל שוער מוכשר מאוד, עם אישיות יוצאת דופן. אנחנו בטוחים שהוא יידע לקחת את ההזדמנות שתגיע. המטרה היא שהוא ישחק, ואנחנו עדיין מאמינים שזה יקרה", הוסיף אברל.

