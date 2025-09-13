"קיבלנו מהמבורג מסר, פרץ הושאל כדי לשחק"

באיירן מינכן תתארח הערב (שבת, 19:30) אצל המבורג במסגרת המחזור השלישי של הבונדסליגה, כשהעיניים נשואות לא רק לקרב בין שתי הקבוצות הוותיקות, אלא גם לסוגיית השוער הישראלי, דניאל פרץ, שעדיין ממתין להזדמנות האמיתית שלו בין הקורות.

פרץ, שהושאל הקיץ מהבווארים להמבורג במטרה לצבור דקות משחק משמעותיות, ממשיך למצוא את עצמו על הספסל, הפעם כשוער המשנה של המאמן מרטין פולצין, שמעדיף בשלב זה את דניאל הוייר-פרננדס הוותיק. הביקורת והספקות בנוגע לשאלת ההשאלה החלו לצוף, אך בבאיירן ממשיכים לתמוך בפרץ.

מקס אברל, המנהל הספורטיבי של האלופה הגרמנית, סיפק התייחסות מפוכחת למצב: "השאלנו את דניאל מתוך כוונה ברורה שיקבל דקות משחק. קיבלנו מהמבורג מסר ברור שהם רואים בו מועמד מוביל לעמדת השוער הראשון, ולכן בחרנו לאשר את המהלך", הסביר.

דניאל פרץ מנזק (ראובן שוורץ)

עם זאת, אברל לא התעלם מהמציאות בה נחת פרץ: "ידענו שיש שם שוער שהוביל את הקבוצה לליגה הבכירה, וזה ברור שיש לו יתרון מסוים כרגע. אבל גם זו חלק מההתפתחות של שחקן צעיר, לדעת להיאבק על המקום שלו ולהיות מוכן כשיגיע הרגע".

למרות האכזבה מכך שפרץ טרם רשם הופעת בכורה, בבאיירן ממשיכים להביע בו אמון מלא: "דניאל שוער מוכשר מאוד, עם אישיות יוצאת דופן. אנחנו בטוחים שהוא יידע לקחת את ההזדמנות שתגיע. המטרה היא שהוא ישחק, ואנחנו עדיין מאמינים שזה יקרה", הוסיף אברל.