תפתיע? היחס לניצחון של טבריה על מכבי ת״א

אחרי פגרת הנבחרות, הליגות בארץ וברחבי אירופה חוזרות בדיוק מאיפה שעצרו. הערב (שבת) יתקיימו מספר משחקים מסקרנים. בליגת העל מכבי תל אביב תתארח אצל עירוני טבריה ומכבי נתניה תפגוש את הפועל פתח תקווה. בספרד, ריאל מדריד תתארח אצל ריאל סוסיאדד ואילו מנור סולומון וקבוצתו החדשה, ויאריאל יתארחו אצל אתלטיקו מדריד.

בזירה המקומית, מכבי תל אביב פייבוריטית ברורה לפי ה׳ווינר׳, כשהיא זוכה ליחס של פי 1.20 בלבד לניצחון שלה. מנגד, לאוהבי ההפתעות, ניצחון ביתי של טבריה יעניק למהמרים יחס של פי 8.50. תיקו יהיה שווה פי 6.30 על הכסף.

שחקני מכבי תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)

הפועל פ״ת ומכבי נתניה מחפשות ניצחון ראשון העונה, כשעל פי המועצה היהלומים פייבוריטים במעט. ניצחון לצהובים יהיה שווה פי 2.15 בעוד ניצחון של המלאבסים יהיה שווה פי 2.95. תיקו יהיה שווה למהמרים עליו יחס של פי 3.25.

בספרד, ריאל מדריד תצא למשחק חוץ נגד ריאל סוסיאדד, כשניצחון של הבלאנקוס יהיה שווה פי 1.55, ואילו ניצחון של המארחת יהיה שווה פי 5.00. תיקו בין השתיים יהיה שווה פי 3.95.

מנור סולומון (ויאריאל)

בנוסף, הליגיונר החדש שלנו בלה ליגה, מנור סולומון, יפגוש עם קבוצתו החדשה, ויאריאל, את אתלטיקו מדריד שפתחה רע את העונה. הקולוצ׳ונרוס פייבוריטים עם יחס של פי 1.70, בעוד ניצחון לצוללת הצהובה יהיה שווה פי 4.00. תיקו יזכה את המהמרים עליו בפי 3.50 על כספם.