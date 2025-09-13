יום רביעי, 17.09.2025 שעה 22:18
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
17671-8129טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
18683-8999גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

טורקיה בעננים: הופעה מושלמת, טורניר מושלם

התקשורת בטירוף מה-68:94 על יוון בדרך לגמר: "בית ספר של עתאמן, ככה שומרים על יאניס". המאמן על גיבור המשחק: "אולי יציעו ב-NBA". וגם: שנגון עקץ

|
אלפרן שנגון בטירוף, יאניס מאוכזב (IMAGO)
אלפרן שנגון בטירוף, יאניס מאוכזב (IMAGO)

לא בטוח שהיה אפשר לבקש גמר טוב יותר ביורובאסקט. אחרי שגרמניה ניצחה את פינלנד, טורקיה חגגה על הפרקט בריגה עם 68:94 אדיר על יוון ובכך השתיים ייפגשו במעמד היוקרתי ביותר באירופה, כשכל אחת תרצה להיות מוכתרת כאלופת אירופה.

הגיבור הגדול הוא ארצ’אן אוסמאני מאנדולו אפס, שכיכב בענק עם 28 נקודות. בנוסף אליו, אלפרן שנגון, הכוכב הגדול של הנבחרת, גבר על יאניס אנטטוקמפו בקרב הטיטאנים עם 15 נקודות, 12 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. היווני אגב תרם 12 נקודות, 12 ריבאונדים, 5 אסיסטים ומדד פלוס מינוס של מינוס 30.

בתקשורת חגגו עם טורקיה בענק: “בית ספר של טורקיה. בכל הטורניר, במשחק הזה, בשמירה על יאניס, כל הדרך לגמר הגדול. ארגין עתמאן הוכיח למה הוא אחד הטובים באירופה, אם לא הטוב ביותר. ככה שומרים על יאניס אנטטקומפו, תצוגת תכלית של המאמן ושל הנבחרת שלו, שלמות”.

אלפרן שנגון (IMAGO)אלפרן שנגון (IMAGO)

עתמאן עצמו אמר: “אני רוצה להחמיא לאוסמאני, שמעבר ל-28 הנקודות גם שמר נהדר על יאניס. מעניין אם יפנו אליו ב-NBA, עכשיו שראו שהוא עצר את יאניס, אבל סך הכל אני חושב שטוב לו באנדולו אפס”.

הכוכב, שנגון, הוסיף: ידעתי שיאניס לא מוסר גדול, הוא מדהים, אחד הטובים בעולם ללא ספק, אבל הוא לא מוסר גדול ורצינו להתנפל עליו באזור הצבע”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */