טורקיה בעננים: הופעה מושלמת, טורניר מושלם

לא בטוח שהיה אפשר לבקש גמר טוב יותר ביורובאסקט. אחרי שגרמניה ניצחה את פינלנד, טורקיה חגגה על הפרקט בריגה עם 68:94 אדיר על יוון ובכך השתיים ייפגשו במעמד היוקרתי ביותר באירופה, כשכל אחת תרצה להיות מוכתרת כאלופת אירופה.

הגיבור הגדול הוא ארצ’אן אוסמאני מאנדולו אפס, שכיכב בענק עם 28 נקודות. בנוסף אליו, אלפרן שנגון, הכוכב הגדול של הנבחרת, גבר על יאניס אנטטוקמפו בקרב הטיטאנים עם 15 נקודות, 12 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. היווני אגב תרם 12 נקודות, 12 ריבאונדים, 5 אסיסטים ומדד פלוס מינוס של מינוס 30.

בתקשורת חגגו עם טורקיה בענק: “בית ספר של טורקיה. בכל הטורניר, במשחק הזה, בשמירה על יאניס, כל הדרך לגמר הגדול. ארגין עתמאן הוכיח למה הוא אחד הטובים באירופה, אם לא הטוב ביותר. ככה שומרים על יאניס אנטטקומפו, תצוגת תכלית של המאמן ושל הנבחרת שלו, שלמות”.

אלפרן שנגון (IMAGO)

עתמאן עצמו אמר: “אני רוצה להחמיא לאוסמאני, שמעבר ל-28 הנקודות גם שמר נהדר על יאניס. מעניין אם יפנו אליו ב-NBA, עכשיו שראו שהוא עצר את יאניס, אבל סך הכל אני חושב שטוב לו באנדולו אפס”.

הכוכב, שנגון, הוסיף: ידעתי שיאניס לא מוסר גדול, הוא מדהים, אחד הטובים בעולם ללא ספק, אבל הוא לא מוסר גדול ורצינו להתנפל עליו באזור הצבע”.