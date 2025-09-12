יום שבת, 13.09.2025 שעה 03:31
ליגה גרמנית 25-26
62-92באיירן מינכן1
61-52פ.צ. קלן2
65-83איינטרכט פרנקפורט3
43-62בורוסיה דורטמונד4
43-52סט. פאולי5
42-42וולפסבורג6
46-73באייר לברקוזן7
34-52אוגסבורג8
32-22שטוטגרט9
34-32הופנהיים10
34-22אוניון ברלין11
36-22לייפציג12
12-12מיינץ13
11-02בורוסיה מנשנגלדבאך14
12-02המבורג15
17-42ורדר ברמן16
05-12היידנהיים17
07-22פרייבורג18

ניצחון ראשון לעונה: לברקוזן גברה על פרנקפורט

אחרי פיטורי טן האח, האדומים השיגו שלוש נקודות לראשונה העונה אחרי 1:3. גימאלדו כבש צמד, שיק הוסיף בפנדל, אוזון צימק. פרננדס ואונדריך הורחקו

|
שחקני לברקוזן מברכים את פטריק שיק (IMAGO)
שחקני לברקוזן מברכים את פטריק שיק (IMAGO)

אחרי שפיטרה את אריק טן האח כעבור שני מחזורים בלבד, לברקוזן רשמה הערב (שישי) את ניצחונה הראשון העונה כשגברה 1:3 על פרנקפורט והעלתה את מאזנה לארבע נקודות לאחר שלושה מחזורים.

המשחק נפתח עם שער מוקדם של אלכס גרימאלדו בדקה העשירית, פטריק שיק הכפיל מהנקודה הלבנה עמוק בתוספת הזמן וקבע 0:2 לאדומים בירידה להפסקה. 

החצי השני נפתח עם שער מצמק של צ׳אן אוזון שהפיח תקווה אצל האורחת, ושבע דקות לאחר מכן המאחרת נשארה בעשרה שחקנים כשרוברט אונדריך ספג צהוב שני. אם לא די בכך, בתוספת הזמן גם אזקיאל פרננדס הורחק בצהוב שני והשאיר את לברקוזן בתשעה שחקנים. על אף החיסרון המספרי, גרימאלדו השלים צמד והעניק ניצחון יקר בסיום.

בעוד לברקוזן השיגה ניצחון ראשון העונה לאחר שלושה מחזורים, פרנקפורט נעצרה אחרי שהשיגה שש משש בשני המחזורים הראשונים לפני היציאה לפגרה.

