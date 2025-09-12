ניצחון ראשון לעונה: לברקוזן גברה על פרנקפורט

אחרי שפיטרה את אריק טן האח כעבור שני מחזורים בלבד, לברקוזן רשמה הערב (שישי) את ניצחונה הראשון העונה כשגברה 1:3 על פרנקפורט והעלתה את מאזנה לארבע נקודות לאחר שלושה מחזורים.

המשחק נפתח עם שער מוקדם של אלכס גרימאלדו בדקה העשירית, פטריק שיק הכפיל מהנקודה הלבנה עמוק בתוספת הזמן וקבע 0:2 לאדומים בירידה להפסקה.

החצי השני נפתח עם שער מצמק של צ׳אן אוזון שהפיח תקווה אצל האורחת, ושבע דקות לאחר מכן המאחרת נשארה בעשרה שחקנים כשרוברט אונדריך ספג צהוב שני. אם לא די בכך, בתוספת הזמן גם אזקיאל פרננדס הורחק בצהוב שני והשאיר את לברקוזן בתשעה שחקנים. על אף החיסרון המספרי, גרימאלדו השלים צמד והעניק ניצחון יקר בסיום.

בעוד לברקוזן השיגה ניצחון ראשון העונה לאחר שלושה מחזורים, פרנקפורט נעצרה אחרי שהשיגה שש משש בשני המחזורים הראשונים לפני היציאה לפגרה.