יום שבת, 13.09.2025 שעה 07:24
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

עודד קטש: כל משחק כזה הוא כמו זהב עבורנו

מאמן מכבי ת"א לאחר הניצחון 77:102 על זניט בהכנה: "זה היה משחק טוב כדי להמשיך את התהליך שאנחנו עושים אותו". במועדון יודעים: "הדרך עוד ארוכה"

|
ג'ימי קלארק חודר (פרטיזן)
ג'ימי קלארק חודר (פרטיזן)

מכבי תל אביב סימנה אתמול (שישי) 'וי' ראשון בתקופת ההכנה שלה לאחר שהביסה 77:102 את זניט סט פטרסבורג בה משחקים שני אקסים של הצהובים, ליוואי רנדולף ואלכס פוית'רס. הצהובים שטפו את הפרקט בצד ההתקפי ולאחר ההפסד לבני הרצליה במשחק האימון הראשון וכשהם עדין חסרים שחקנים, הפעם שלושה- ג'ון דיברתולומאו שלקח חלק בפגישת ארגון השחקנים ורומן סורקין וג'יילן הורד שכזכור חזרו מהיורובאסקט.  

"מרוצים מהתוצאה, אבל יודעים שיש עוד דרך ארוכה", אמרו אצל הצהובים. בסופו של דבר בתום ארבעים דקות של כדורסל עודד קטש וחניכיו נהנו מערב התקפי טוב אך מדובר עדין בקבוצה חדשה וכבר הערב הצהובים יפגשו משוכה גבוהה יותר בדמותה של פרטיזן בלגרד של ז'ליקו אובראדוביץ'. חניכיו של עודד קטש ספגו אמנם 27 נקודות ברבע הראשון, אך בשלושת הרבעים הבאים ספגו פחות מ-20 וכאמור ההתקפה שטפה כאשר במועדון הייתה שביעות רצון מלוני ווקר שסיים את המשחק עם 25 נקודות.   

בסביבת הקבוצה לא רק שהיו שבעי רצון ממי שהיה אולי להחתמה הכי יקרה שלהם העונה כי אם גם מחברו לקו האחורי ג'ף דאוטין ג'וניור שהוסיף 19 נקודות. תמיר בלאט בלט עם 8 נקודות 6 אסיסטים ו-4 חטיפות, ג'ימי קלארק קלע בדו ספרתי ובכל הנוגע למדד הפלוס מינוס בלאט וקליפורד אמורוי סיימו עם מדד הפלוס מינוס הגבוה ביותר כאשר היה להם פלוס 18 ו-20 בהתאמה.  

קליפורד אומורוי (פרטיזן)קליפורד אומורוי (פרטיזן)

עודד קטש אמר לאחר המשחק: "זה תמיד עדיף לנצח וההרגשה יותר טובה, אבל אנחנו בסך הכל בתוך תהליך של למידה. יש המון שחקנים שצריכים גם להכיר את מה שאנחנו עושים וגם להתרגל לסגנון הזה של המשחק האירופי. זה היה משחק אימון טוב בעיקר כדי להמשיך את התהליך שאנחנו עושים אותו כדי ללמוד. אמנם אנחנו חסרים את ג'יילן ורומן שהם יותר מכירים את מה שאנחנו עושים, אבל עדיין כקבוצה אפשר לקחת הרבה מאוד דברים מהמשחק, ושוב בגלל האינטנסיביות של העונה, אין יותר מדי משחקי אימון וכל משחק כזה הוא כמו זהב עבורנו. הרבה עבודה לפנינו". 

