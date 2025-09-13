רוני חשף: פרגוסון לא דיבר איתנו כמעט שבועיים

הקשיחות של סר אלכס פרגוסון הייתה תמיד חלק בלתי נפרד מהמיתולוגיה סביב מנצ'סטר יונייטד, וכעת וויין רוני מספק הצצה נוספת לאישיות המורכבת של המאמן הסקוטי האגדי. בתוכניתו של רוני ב-BBC, חשף כוכב העבר של השדים האדומים כי לאחר ההפסד המפתיע 1:0 לפורטסמות' ברבע גמר גביע ה-FA בשנת 2008, פרגוסון פשוט סירב לדבר עם שחקניו במשך שבועיים.

"היינו בעונה שבה זכינו בליגה ובליגת האלופות, והייתה לנו הזדמנות אדירה להשלים טרבל", סיפר רוני. "פורטסמות' ניצחו אותנו באולד טראפורד, ותומאש קושצ'אק הורחק, ריו פרדיננד אפילו עמד בשער. אחרי זה, סר אלכס פשוט נעלם, הוא בחר את ההרכב ביום המשחק ולא החליף איתנו מילה".

לדבריו של רוני, השחקנים ניסו להתרחק מפרגוסון ככל האפשר באותן שבועיים מתוחים. "אם ראית אותו במסדרון, הלכת לצד השני", הוסיף. "הוא לא הסתכל עלינו בעיניים. הוא ידע שפספסנו הזדמנות היסטורית".

סר אלכס פרגוסון (רויטרס)

כידוע, פרגוסון כבר הוביל את יונייטד לזכייה בטרבל בעונת 1998/99, אך הפספוס ב-2008 מנע ממנו לחזור על ההישג עם דור אחר של שחקנים. למרות זאת, יונייטד התאוששה באותה עונה עם זכייה באליפות ובצ'מפיונס ליג, והמשיכה לרשום הצלחות גם בעונות הבאות תחת הדרכתו של הסקוטי הקשוח.

באותה תוכנית נגע רוני גם בבנו, קאי בן ה-15, שמשחק במחלקת הנוער של יונייטד ואף זומן לאחרונה לסגל קבוצת הנוער עד גיל 19, אך חווה מכה קשה עם פציעה שהשביתה אותו. קאי העלה תמונה לחשבון האינסטגרם שלו כשהוא עם קביים ומגף רפואי, וכתב: "החיים לא יכולים להיות גרועים יותר". בשלב זה לא ברור מהי חומרת הפציעה והאם ייעדר לתקופה ממושכת.