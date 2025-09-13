דקה 90: ארסנל - נוטינגהאם 0:3

פגרת הנבחרות תמה, ואפשר לחזור למנות העיקריות – הליגות. הליגה האנגלית חזרה באופן רשמי בשעה זו, כאשר ארסנל הוציאה לדרך את המחזור הרביעי, כשהיא מארחת באצטדיון אמירטס את נוטינגהאם פורסט במטרה להשוות לפחות באופן זמני את מאזן הנקודות שלה לליברפול.
התותחנים רשמו שני ניצחונות בשלושת המשחקים הראשונים של העונה, ובמשחק השלישי הם הפסידו, זאת למרות שמאזן השערים שלהם עומד על 1:6 לפני המפגש הזה. בכל מקרה, מיקל ארטטה וחניכיו רוצים לעקוף את היריבה העירונית צ’לסי, ולהפעיל קצת לחץ על האלופה של ארנה סלוט במקום הראשון.
מנגד, נוטינגהאם עברה זעזוע לא קל במהלך פגרת הנבחרות. אחרי שלא הסתדר עם ההנהלה, נונו אספריטו סנטו סיים את דרכו ומי שכרגע עורך בכורה על הקווים של המועדון הוא אנג’ פוסטקוגלו, שעד לא מזמן אימן את היריבה הגדולה של ארסנל בלונדון, טוטנהאם.
נוטינגהאם פתחה את העונה עם ניצחון אחד, תיקו והפסד אחד וזה אומר שיש לה 4 נקודות מתוך 9 אפשריות. המפגש האחרון בין הצדדים נגמר ב-0:0 בעונה שעברה בחוץ, ובבית של ארסנל, בדומה למפגש הזה, זה נגמר ב-0:3 חד וחלק משערים של בוקאיו סאקה, תומאס פארטיי ואית’ן אנוואנרי.
מחצית שניה
-
'79
- שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:3: טרוסארד, שנכנס מספר שניות לפני כן, הגביה כדור לרחבה שפגש את ראשו של סובימנדי, שהשלים צמד בנגיחה נהדרת
-
'78
- טרוסאר נכנס במקום אזה
-
'78
- חילוף כפול אצל התותחנים: מדואקה מפנה את מקומו למרטינלי
-
'68
- חילוף נוסף: דקלן רייס נכנס במקומו של כובש השער השני ויקטור גיוקרש
-
'68
- חילוף אצל המוליכה: לואיס סקלי נכנס במקומו של קלאפיורי
-
'58
- מדואקה השאיר קטנה לגיוקרש שמתטך הרחבה בעט בנגיעה כדור שנעצר רק במשקוף
-
'52
- אנדוי שלח כדור חזק לרחבה, שפגע בחזה של כריס ווד ומשם ניתז למשקוף
-
'46
- שער! ארסנל עלתה ל-0:2: קלאפיורי שלח כדור ארוך לאזה, שהוציא רוחב נהדר לגיוקרש שמקרוב דחק לרשת
מחצית ראשונה
-
'45+5
- אזה פרץ יפה באגף והוציא רוחב טוב, גיוקרש שלח רגל, אך הכדור לא היה במסגרת
-
'45
- הזדמנות ראשונה לפורסט. דאבל פס יפה בין גיבס ווייט לכריס ווד הסתיים בבעיטה של הראשון מתוך הרחבה, אך רחוק מהמסגרת
-
'37
- חילוף כפוי ומוקדם גם אצל נוטינגהאם פורסט. מורילו נפצע לא יכול היה להמשיך, ניקולו סבונה נכנס במקומו
-
'36
- סובימנדי ניסה שוב בעיטה מהאוויר בנגיעה, אך הפעם הכדור עלה מעל המשקוף
-
'32
- שער! ארסנל עלתה ל-0:1: כדור קרן נוסף עלה לרחבה, הגנת פורסט הרחיקה, אך הכדור הגיע לסובימנדי שמהאוויר שלח בנגיעה בעיטה עוצמתית לרשת
-
'28
- עוד קרן שעלתה לרחבה הגיעה הפעם לראשו של טימבר שנגח מקרוב החוצה
-
'20
- מדואקה הגביה כדור לרחבה, גיוקרש עלה מעל כולם ונגח החוצה
-
'17
- אודגור נכנע לפציעה ולא יכול היה להמשיך, אית׳ן נוונרי נכנס במקומו
-
'10
- כדור קרן שעלה לרחבה הגיע לראשו של גבריאל שנגח מקרוב החוצה
-
'8
- מרטין אודגור נשכב ומירר בבכי כשנראה שהוא נפצע בכתפו, אך כעבור שתי דקות הוא חזר למגרש
-
'7
- התקפה נהדרת של ארסנל הסתיימה בבעיטה של מרינו מתוך הרחבה, סלס היה במקום ומנע שער
-
'1
- השופט דארן אינגלנד הוציא את המשחק לדרכו!