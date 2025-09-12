יום שישי, 12.09.2025 שעה 19:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

מכבי ת"א לא תמכור כרטיסים למשחק בפ"ת

ארגוני האוהדים של הקבוצה הודיעו שקיבלו גב מהנהלת המועדון על החרמת משחק החוץ בשלישי והקבוצה לא תמשוך כרטיסים למשחק. ניתן היה לרכוש רק בקופות

|
אוהדי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
אוהדי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

ארגוני האוהדים של מכבי תל אביב הודיעו היום (שישי) כי קיבלו גב מהנהלת המועדון בכל הנוגע להחרמת משחק החוץ מול הפועל פתח תקווה ביום שלישי, ולמעשה - הוחלט כי מכבי ת״א לא תמשוך כרטיסים למשחק ולא תמכור אותם לאוהדיה, שיוכלו לרכוש כרטיסים למשחק רק בקופות האצטדיון בפתח תקווה.

מעמותת אחים לסמל וארגון הפנאטיקס נמסר בהודעה משותפת: ״אנחנו רוצים לעדכן שהנהלת המועדון הודיעה לנו שלא תמשוך את הכרטיסים למכירה ושאין ניקוד על המשחק הזה - בדיוק ככה מועדון שמזדהה עם האוהדים שלו צריך להתנהל״.

‏עוד כתבו: ״בנוסף, סיכמנו עם מכבי על קידום הסכמי הדדיות מול כל המועדונים בליגה בנושא מחירי הכרטיסים, בטווח ברור של 50 ש"ח לפני עמלות, מחיר שפוי והוגן לכולם״.

‏״מכאן אנחנו קוראים לכל המועדונים ולקהלים - אנחנו לא הולכים לוותר על זה. הגיע הזמן להסדר אחיד שיאפשר לכל האוהדים שלנו - ילדים, חיילים ומבוגרים, להגיע למשחקים וליהנות מכדורגל במחירים נגישים. האוהדים לא צריכים לספוג עליית מחירים - את הבעיות שלכם תפתרו מול מנהלת הליגה ומשרד הספורט ולא על חשבון האוהדים בישראל״, לשון ההודעה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */