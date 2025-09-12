מכבי ת"א לא תמכור כרטיסים למשחק בפ"ת

רז אמיר
ארגוני האוהדים של מכבי תל אביב הודיעו היום (שישי) כי קיבלו גב מהנהלת המועדון בכל הנוגע להחרמת משחק החוץ מול הפועל פתח תקווה ביום שלישי, ולמעשה - הוחלט כי מכבי ת״א לא תמשוך כרטיסים למשחק ולא תמכור אותם לאוהדיה, שיוכלו לרכוש כרטיסים למשחק רק בקופות האצטדיון בפתח תקווה.
מעמותת אחים לסמל וארגון הפנאטיקס נמסר בהודעה משותפת: ״אנחנו רוצים לעדכן שהנהלת המועדון הודיעה לנו שלא תמשוך את הכרטיסים למכירה ושאין ניקוד על המשחק הזה - בדיוק ככה מועדון שמזדהה עם האוהדים שלו צריך להתנהל״.
עוד כתבו: ״בנוסף, סיכמנו עם מכבי על קידום הסכמי הדדיות מול כל המועדונים בליגה בנושא מחירי הכרטיסים, בטווח ברור של 50 ש"ח לפני עמלות, מחיר שפוי והוגן לכולם״.
״מכאן אנחנו קוראים לכל המועדונים ולקהלים - אנחנו לא הולכים לוותר על זה. הגיע הזמן להסדר אחיד שיאפשר לכל האוהדים שלנו - ילדים, חיילים ומבוגרים, להגיע למשחקים וליהנות מכדורגל במחירים נגישים. האוהדים לא צריכים לספוג עליית מחירים - את הבעיות שלכם תפתרו מול מנהלת הליגה ומשרד הספורט ולא על חשבון האוהדים בישראל״, לשון ההודעה.