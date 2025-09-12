יום שישי, 12.09.2025 שעה 23:43
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א' 
03-01הפועל טירת הכרמל1
 ליגה א צפון 
60-42מכבי אחי נצרת1
42-32עירוני נשר2
41-22הפועל ב.א.גרבייה3
31-31הפועל עראבה4
34-52מ.כ. צעירי טירה5
31-21מכבי נווה שאנן6
30-11צעירי אום אל פאחם7
22-22הפועל כרמיאל8
20-02הפועל מגדל-העמק9
11-11בני מוסמוס10
12-12מכבי אתא ביאליק11
13-12מכבי נוג'ידאת12
16-32הפועל בית שאן13
00-00צעירי טמרה14
03-12מ.ס. טירה15
03-12הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
61-62מ.כ. ירושלים1
43-82מכבי קרית גת2
41-42מ.כ. כפ"ס3
42-32הפועל הרצליה4
41-22בית"ר נורדיה ירושלים5
40-12הפועל אזור6
30-51מכבי קרית מלאכי7
35-32בית"ר יבנה8
35-32מ.ס. דימונה9
34-22מכבי עירוני אשדוד10
23-32מ.כ. ירמיהו חולון11
13-22מכבי יבנה12
03-12הפועל מרמורק13
04-02שמשון תל אביב14
07-12הפועל ניר רמה"ש15

2:2 לכרמיאל ובית שאן, נצרת ניצחה את טירת הכרמל

המחזור ה-2 בליגה א' צפון: הקבוצה של סאיג עם ניצחון שני, הפעם מול העולה החדשה. חלוקת נקודות בין כרמיאל לבית שאן. 1:2 לבאקה על מכבי אתא ביאליק

|
עדן בן סימון בפעולה (חג'אג' רחאל)
עדן בן סימון בפעולה (חג'אג' רחאל)

והנה, יצא לו לדרך המחזור השני בליגה א' צפון. אז נכון, כבר אמש (חמישי) החל המחזור עם משחק ראשון, בניצחון ראשון העונה של עירוני נשר על הפועל אום אל פאחם שנותרה במינוס 12 נקודות, כשמרבית המשחקים התקיימו להם היום (שישי). במוקד, ניצחונה של באקה על אתא ביאליק, ניצחונה של אחי נצרת על טירת הכרמל ו-2:2 בין כרמיאל לבית שאן. מחר (שבת) ייערכו צמד משחקים שייענלו המחזור.

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל בית שאן 2:2

בית שאן חזרה היום הביתה עם נקודה אחת בלבד, אחרי התבוסה מהשבוע שעבר. כרמיאל כבר הוליכה 1:2 משערים של מחמוד חסאן ואיהאב שאמי, בעוד לבית שאנים הבקיעו איתי ארזי (שער עצמי) וביאן אבוריא. כרמיאל יכולה הייתה להשיג יותר, אבל נדמה כי הסתפקה בתוצאת תיקו שנייה העונה, ראשונה בבית, כישות נפרדת מצפת משנים עברו.

שחקני בית שאן וכרמיאל בפתיחה (חגשחקני בית שאן וכרמיאל בפתיחה (חג'אג' רחאל)
איתי ארזי (חגאיתי ארזי (חג'אג' רחאל)
ביאן אבוריא בפעולה (חגביאן אבוריא בפעולה (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל כרמיאל (חגשחקני הפועל כרמיאל (חג'אג' רחאל)
מחמוד חסאן בפעולה (חגמחמוד חסאן בפעולה (חג'אג' רחאל)
ביאן אבוריא (חגביאן אבוריא (חג'אג' רחאל)
סראג׳ נסאר (חגסראג׳ נסאר (חג'אג' רחאל)
מחמוד חסאן מוכשל (חגמחמוד חסאן מוכשל (חג'אג' רחאל)
מוחמד עוואדה (חגמוחמד עוואדה (חג'אג' רחאל)
אריאל ברדוגו (חגאריאל ברדוגו (חג'אג' רחאל)
שחקני בית שאן חוגגים (חגשחקני בית שאן חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל כרמיאל מאושרים (חגשחקני הפועל כרמיאל מאושרים (חג'אג' רחאל)
אוהדי הפועל כרמיאל (חגאוהדי הפועל כרמיאל (חג'אג' רחאל)
בר מלכא ועמית בר בתלונות לשופט (חגבר מלכא ועמית בר בתלונות לשופט (חג'אג' רחאל)
יצחק דנן בפעולה (חגיצחק דנן בפעולה (חג'אג' רחאל)
מוחמד מחאמיד (חגמוחמד מחאמיד (חג'אג' רחאל)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – מכבי אתא ביאליק 1:2

הקבוצה של מוחמד עוואדי מצליחה לצאת מההתמודדות עם ניצחון יקר מול אחת הקבוצות החזקות בליגה. סלים עמאש ופראס תלחמי הבקיעו למקומיים, עמית חדד צימק את התוצאה, שלא הספיקה לחבר'ה של אבי סבג, שנשארים בלא ניצחון עד כה העונה. באקה אל גרבייה עם נקודה רביעי העונה, בין קבוצות הצמרת לעת עתה.

מכבי אחי נצרת – הפועל טירת הכרמל 0:3

הירוקים של עלאא סאיג ממשיכים ביכולתם משבוע שעבר ומשיגים ניצחון שני ברציפות, הפעם מול העולה החדשה מטירת הכרמל, שפשוט לא הייתה במשחק ועם יכולת כזו לא יהיה לה מה להציע העונה. חמזה מוואסי, התכבד בצמד ולזכותו כבר שלושה שערים העונה, יחד עם עלי ח'טיב, קבעו את תוצאת המשחק. חנא פרהוד עם הפסד ראשון העונה בליגה.

יתר תוצאות משחקי המחזור

עירוני נשר – הפועל אום אל פאחם 1:2 (הבקיעו לנשר: מוחמד עאמר וספיר רזון; הבקיע לאום אל פאחם: מג'ד ח'ורי).
צעירי אום אל פאחם – מ.ס. טירה 0:1 (הבקיע לאום אל פאחם: ראבאל דהאמשה)
מכבי נוג'ידאת – הפועל מגדל העמק 0:0

