המגזין שרמז שנבש ניהל קשר עם זוגתו של ז'וטה

רובן נבש, שחקנה של אל הילאל ואחד מחבריו הקרובים ביותר של דיוגו ז’וטה בעולם הכדורגל, זעם על שער המגזין TV Guia בפורטוגל, שהציג אותו עם אלמנתו של שחקן ליברפול, רות קרדוסו, שנהרג לאחרונה בתאונת דרכים בספרד בגיל 28.

"‏רובן נבש ורות. מאוחדים אחרי המוות. איך אלמנתו של דיוגו ז’וטה נשענת על חברו הטוב ביותר", נכתב בשער לצד תמונה בה נראים נבש וקרדוסו כאילו הם מתנשקים. התמונה ככל הנראה צולמה רגע לפני שהשניים התחבקו או התנשקו בלחי.

רובן נבש: "מי ששמו את התמונה הזו על שער המגזין לא ראויים להיות מאושרים". נבש, ששיתף קבוצה עם ז’וטה בפורטו ובוולבס, יצא נגד השער בפוסט ברשתות החברתיות. "צהריים טובים. אני תמיד מאמין בטוב שבאנשים. הזהירו אותי לא לעשות זאת, כבר טעיתי בעבר, ואני אף פעם לא מאחל רע לאף אחד", כתב באינסטגרם.

ז'וטה ונבש (IMAGO)

נבש הדגיש כי: "מי ששמו את התמונה הזו על שער המגזין לא ראויים להיות מאושרים, בדיוק כפי שהבחירה בתמונה הזו לא הייתה בחירה טובה. אני ואשתי, דבורה לורנסו, יחד יותר מ־11 שנים, באושר, עם משפחה שאני גאה בה, וב־11 שנים האלה מעולם לא היינו מעורבים בשום מחלוקת. עשינו כל שביכולתנו כדי לעזור לרות ולמשפחתה בדרך הטובה ביותר האפשרית".

נבש התעקש כי: "הבחירה בתמונה הזו היא אומללה כמו האדם שבחר בה וכמו זה שפרסם אותה. אני מכבד שלכל אחד יש עבודה, מכבד שכל אחד רוצה לעשות את המיטב, אבל אני לא מכבד מי שלא מכבד אחרים", תקף.

שער המגזין (צילום מסך)

נבש, שעשה קעקוע לזכר חברו ז’וטה לאחר מותו הטרגי, חתם במסר ברור: "שוב אני אומר שאני גאה באישה שיש לי, במשפחה שיש לי. אנחנו גאים ברות, על הכוח שהיא הראתה. אנחנו כאן לכל מה שצריך, והיא יודעת את זה. תודה".

קתיה אביירו, אחותו של כריסטיאנו רונאלדו, הצטרפה לביקורת נגד שער המגזין: "כשסיפרו לי, לא האמנתי עד שראיתי בעיניים שלי: הם ירדו כל כך נמוך בשביל כסף, לא סתם נמוך, אלא עד לגיהינום, כי אף אחד, אני חוזרת, אף אחד שהוא אנושי במינימום לא היה עושה דבר כזה ומאפשר למשהו כל כך מביש לצאת לאור. שייעשה הצדק, יהיה זה אלוהי או אנושי. יום אחד החשבון יגיע... אני מתביישת... בושה לראות, בושה להיות עדה, ובושה למדינה שלנו, כמה נורא", כתבה.