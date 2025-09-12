יום שני, 06.10.2025 שעה 18:49
ליגה איטלקית שניה 25-26
173-137מודנה1
153-97פאלרמו2
147-137פרוזינונה3
125-107ונציה4
129-117אבלינו5
1110-117צ'זנה6
116-77מונצה7
107-117קאררסה8
108-87יובה סטאביה9
910-117סודטירול10
910-107רג'יאנה11
913-107אמפולי12
89-77פדובה13
68-77קטנזארו14
610-67וירטוס אנטליה15
612-77בארי16
514-117פסקארה17
510-77סמפדוריה18
413-57מנטובה19
311-47ספציה20

פאפו גומס: על קוקאין וג'וינט מורחקים לחצי שנה

אלוף העולם עם ארגנטינה מתאמן בימים אלו עם פאדובה מהסרייה ב’ כשהוא ממתין לסיום תקופת השעייתו: "קיבלתי שנתיים שלקחתי סירופ שיעול של הבן שלי"

|
פאפו גומס (IMAGO)
פאפו גומס (IMAGO)

פאפו גומס הארגנטינאי קרוב לחזור ולהרגיש שוב ככדורגלן. עונש ההרחקה שלו בעקבות שימוש בחומרים אסורים יסתיים ב־18 באוקטובר השנה. עד אז, הוא מתאמן באיטליה עם פאדובה מהליגה השנייה, ומוכן לנעול שוב את הנעליים בגיל 37, אחרי שזכה במונדיאל, אך עם כתם משמעותי על הקריירה, בעקבות תרופה שלדבריו הייתה שייכת לבנו.

בראיון ל־De Visitante פתח גומס את ליבו ודיבר על התקופה הקשה: ״ברור שאני לא משחק את הקורבן. זו הייתה האחריות שלי לקחת סירופ שיעול שלא הייתי צריך לקחת. אבל אני לא אחראי על זה שנתנו לי השעיה של שנתיים״.

“אתה לוקח קוקאין, מעשן ג’וינט, ומקבל חצי שנה. אני קיבלתי שנתיים על סירופ שיעול של הבן שלי. מי בכלל יכול להבין דבר כזה?” הוסיף. “אבל בסדר, זה מה שקיבלתי, והנה אני עדיין פה, ממשיך קדימה. כן, הייתי מאוד עצבני, כועס בטירוף. היה לי קשה לראות כדורגל בהתחלה. לא הצלחתי לראות משחק, הייתי מכבה את הטלוויזיה. כדורגל היה מת מבחינתי. הסתגרתי. התחלתי לעבוד עם פסיכולוג, כי נכנסתי ללופ שלא הצלחתי לצאת ממנו”.

פאפו גומס (רויטרס)פאפו גומס (רויטרס)

“החודשים הראשונים היו קשים, כי לא הבנתי למה זה קורה לי, בשיא הקריירה שלי, אחרי שזכיתי במונדיאל. אבל החיים לפעמים זורקים עליך הפתעות כאלה”, אמר. “זה מה שהחזיק אותי, המחשבה: ‘למה שיפרישו אותי מהכדורגל ככה אם אני לא רוצה ואם זה לא הזמן שלי?’ למה ששניים־שלושה אנשים בחליפות ועניבות, שמעולם לא שיחקו בספורט, יחליטו מתי אני אפרוש?”

בהקשר הזה הוסיף גומס כי לאחר ההחלטה שהתקבלה בזמן ששיחק בסביליה, הוא “הופתע מכמה אנשים שנעלמו. אני לא מאשים אותם, כי כל אחד מגיב לדברים בצורה שהוא יכול. וגם הופתעתי מאנשים לטובה, כאלה שאמרתי לעצמי, ‘וואו, תראה מי שנמצא פה בשבילי’. היו הפתעות טובות ורעות, משני הצדדים”.

