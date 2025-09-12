בבכורה שלו: מוסה בתמונת ההרכב של ברדה

כשהיא מחפשת ניצחון בכורה העונה בליגה, עירוני קריית שמונה תארח מחר (שבת) את מכבי בני ריינה, לה הפסידה בגביע הטוטו ותנסה לקחת שלוש נקודות בפעם הראשונה.

המאמן שי ברדה ייאלץ להסתדר ללא אנתוני לימבומבה, שעדיין מתקשה להתאמן עקב הכאבים באזור העקב (דורבן) ולא יהיה בסגל. בהיעדרו, יאיר מרדכי יחזור להרכב הפותח, כאשר מי שיערוך הופעת בכורה בסגל ואולי אף בהרכב הוא קשר הרכש עלי מוסה.

על פי התרגול באימון המסכם, נראה שברדה מתלבט בינו לבין אביב אברהם בעמדת הקישור, כאשר שאר ההרכב די סגור, כולל כריסטיאן מרטינס ומוחמד אבו רומי שהספיקו לחזור להתאמן. ליאל דרעי, שהצטרף בעסקת השאלה מבית"ר ירושלים, ייכלל גם הוא בסגל.

שחקני עירוני קריית שמונה (רועי כפיר)

עוד לפני פתיחת המשחק, תערוך הקבוצה טקס למי ששיחק בקבוצה במשך מספר שנים ועד הקיץ האחרון, עאיד חבשי, שהיה הקפטן ועבר בקיץ האחרון ליריבה וצפוי לפתוח גם במדיה.

"אני חושב שאנחנו הולכים למשחק מול יריבה מאוד מאתגרת. בתוך מרתון של עונה, אנחנו צריכים לדעת בכל שבוע איך אנחנו משתפרים בדברים טובים יותר. שיחקנו שני משחקי ליגה עד עכשיו: במשחק הראשון הצגנו יכולת טובה מאוד לצד דקות פחות טובות. במשחק מול הפועל פ"ת כמעט ולא ייצרנו מצבים וזה משהו שנתנו עליו את הדעת במהלך כל השבוע", אמר המאמן שי ברדה לקראת המשחק.

"אני כן צריך לבדוק את עצמי איפה אנחנו צריכים לדעת לייצר יותר מצבים ואיך לדעת לעשות את זה טוב יותר מול החולשות של הקבוצות היריבות. זה משחק מאתגר כי ריינה בעיניי היא קבוצה מאוד מאומנת. אנחנו צריכים לדעת לנצח אבל גם בעיקר לשחק טוב יותר מבחינה התקפית", הוסיף.

ייערך טקס לכבודו. עאיד חבשי (עמרי שטיין)

המפגש מול דראפיץ' עימו עבד שנים רבות: "כשאומרים סלובו אני תמיד מחייך. זו תקופה מפרה של עשר שנים והוא מבעלי המקצוע הטובים שיש לנו במדינה. תמיד זה מעניין ומאתגר להתכונן מולו. מעבר לעניין המקצועי זה בן אדם שאני מאוד מעריך גם אישיותית וגם מקצועית ותמיד מאתגר לשחק מולו. אני מכיר אותו קצת גם. כיף שיש לנו במדינה מאמנים מהסוג של סלובודאן דראפיץ'".

הטקס לחבשי: "זה אירוע מרגש. הוא היה הקפטן של הקבוצה בשנתיים האחרונות, הוא בלם מצוין. אני בעיקר זוכר איך הוא לא מכיר את המושג כאב ומשחק תמיד. זה איש שאני מאוד מאוד אוהב ומאחל לו את כל ההצלחה שבעולם. אנחנו בסופו של דבר מתעסקים בכדורגל ואני מקווה שהטקס הזה הוא לפחות משהו קטן כדי להוקיר את כל התרומה שלו בשנים האחרונות".

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם (עלי מוסה), יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.