יום שישי, 12.09.2025 שעה 14:51
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

גאבי נמצא פעם נוספת בסיכון להיכנס לניתוח

אחרי שהקשר נפצע, בספרד מדווחים שמשפחתו והנהלת המועדון נפגשו, כשעל הפרק: טיפול שמרני שיימשך או שהמצב ישתנה והשחקן ינותח. ייעדר לתקופה ארוכה?

|
גאבי (IMAGO)
גאבי (IMAGO)

בברצלונה ממשיכים להיות בבהלה גדולה, כאשר גאבי נפצע לפני שבועיים באימון וגרם לדאגה רבה במועדון, כשהקשר הצעיר, שחזר במהלך העונה שעברה מהיעדרות ארוכה, נפצע שוב בברך והשמועות סביב ברכו הימנית גוברות, כשהמצב יכול להשתנות והשחקן עשוי לעבור ניתוח.

כזכור, כבר בבדיקות הרפואיות אישרו כי מדובר בפציעה משמעותית ואף מאמן נבחרת ספרד, לואיס דה לה פואנטה, טען שהשחקן מחכה לניתוח אפשרי. כעת, בתקשורת המקומית מדווחים שהתקיימה פגישה בין סוכניו ומשפחתו של גאבי לבין הבכירים במועדון כדי להעריך את התרחישים האפשריים.

כאמור, הפמליה של הקשר ואנשי ברצלונה נפגשו, כשבספרד מדווחים שעל פי מקורות במועדון, הטיפול השמרני יימשך לעת עתה וגאבי לא יעבור ניתוח עקב הפציעה, אלא יישאר תחת השגחה, אך המצב יכול להשתנות כאשר אם השחקן ימשיך להרגיש אי נוחות, הוא יעבור ניתוח כדי לטפל במיניסקוס.

כבר מלהטט: מנור באימון בכורה בויאריאל

בסביבה של הקשר יש מחלוקות, כאשר יש חלק שטוענים השחקן צריך לעבור ניתוח מיידי כדי להקל על הכאב (במקרה כזה הוא ייעדר בין חודש וחצי לחודשיים), כאשר יש כאלה שמעדיפים שלא ייגע באזור שכבר סבל בו בעבר. המקרה של גאבי פתוח ועדיין לא ידוע מה יקרה בהמשך.

