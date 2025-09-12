גאבי נמצא פעם נוספת בסיכון להיכנס לניתוח

בברצלונה ממשיכים להיות בבהלה גדולה, כאשר גאבי נפצע לפני שבועיים באימון וגרם לדאגה רבה במועדון, כשהקשר הצעיר, שחזר במהלך העונה שעברה מהיעדרות ארוכה, נפצע שוב בברך והשמועות סביב ברכו הימנית גוברות, כשהמצב יכול להשתנות והשחקן עשוי לעבור ניתוח.

כזכור, כבר בבדיקות הרפואיות אישרו כי מדובר בפציעה משמעותית ואף מאמן נבחרת ספרד, לואיס דה לה פואנטה, טען שהשחקן מחכה לניתוח אפשרי. כעת, בתקשורת המקומית מדווחים שהתקיימה פגישה בין סוכניו ומשפחתו של גאבי לבין הבכירים במועדון כדי להעריך את התרחישים האפשריים.

כאמור, הפמליה של הקשר ואנשי ברצלונה נפגשו, כשבספרד מדווחים שעל פי מקורות במועדון, הטיפול השמרני יימשך לעת עתה וגאבי לא יעבור ניתוח עקב הפציעה, אלא יישאר תחת השגחה, אך המצב יכול להשתנות כאשר אם השחקן ימשיך להרגיש אי נוחות, הוא יעבור ניתוח כדי לטפל במיניסקוס.

כבר מלהטט: מנור באימון בכורה בויאריאל

בסביבה של הקשר יש מחלוקות, כאשר יש חלק שטוענים השחקן צריך לעבור ניתוח מיידי כדי להקל על הכאב (במקרה כזה הוא ייעדר בין חודש וחצי לחודשיים), כאשר יש כאלה שמעדיפים שלא ייגע באזור שכבר סבל בו בעבר. המקרה של גאבי פתוח ועדיין לא ידוע מה יקרה בהמשך.