יורובאסקט 25-26
 בית 1 
17671-8129טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
18683-8999גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

טורקיה בגמר היורובאסקט אחרי 68:94 על יוון

הטורקים המשיכו בטורניר האדיר שלהם, שמרו על מאזן מושלם עד כה ביורובאסקט וחגגו על היוונים. 28 נק׳ לאוסמאני, דאבל-דאבל לשנגון. גרמניה מחכה בגמר

|
אלפרן שנגון (IMAGO)
אלפרן שנגון (IMAGO)

יש לנו גמר. טורקיה חגגה הערב (שישי) על יוון עם 68:94 אדיר בחצי גמר היורובאסקט ועלתה לקרב הישיר על התואר, שם תפגוש את גרמניה למשחק הגורלי. היוונים מנגד יכולים להיות מאוכזבים מהופעה רעה מאוד שלהם וסיום דרכם בטורניר.

טורקיה פתחה את המשחק בסערה ועלתה במהירות ליתרון דו-ספרתי, כשאוסמני להט מחוץ לקשת עם שלוש שלשות מהירות בדרך ל-14 נקודות כבר ברבע הראשון. יוון התקשתה לייצר נקודות למרות דקות פעילות של טיילר דורסי ויאניס אנטטוקומפו, שהסתפק בשתי נקודות בלבד בעשר הדקות הראשונות. שנגון התקשה בתחילת המשחק עם החטאות רבות, אך התעורר בהמשך ברבע השני עם דאנק עוצמתי, אסיסטים חשובים ושליטה בריבאונד, בעוד שטורקיה רצה קדימה וברחה ליתרון שיא של 19 נקודות במחצית.

במחצית השנייה שנגון ולארקין השתלטו על המשחק, כשאוסמן ואוסמני המשיכו להפגיז והפער קפץ ל-26 נקודות. אנטטוקומפו, שירד לנוח, התקשה גם כשחזר לפרקט, בעוד יוון התבססה בעיקר על קליעות של סלוקאס. טורקיה, לעומת זאת, המשיכה לדרוס. שנגון השלים דאבל-דאבל, ואוסמני המשיך את ערב השיא שלו בדרך ל-28 נקודות אישיות. ארבע דקות לסיום הפער עמד שוב על 26, הקהל הטורקי כבר פתח בחגיגות, והמשחק הסתיים בניצחון מרשים של טורקיה.

הטורקים ממשיכים לעשות טורניר נהדר מבחינתם כשהם במאזן מושלם וללא הפסדים כלל. כאמור, בגמר שייערך ביום ראשון (21:00), יפגשו את גרמניה שגם נמצאת בטורניר אדיר. היוונים סיימו את דרכם באכזבה גדולה ובמשחק רע מאוד שלהם.

רבע ראשון: 16:26 לטורקיה

חמישיית יוון: טיילר דורסי, קוסטאס סולוקאס, קוסטאס פאפאניקולאו, יאניס אנטטקונמפו, קונסטנסינוס מיטוגלו.

חמישיית טורקיה: שיין לארקין, שמוס האזר, צ׳די אוסמן, אלפרן שנגון, ארקאן אוסמאני.

טורקיה פתחה את המשחק בסערה וברחה ל-0:7 אחרי שתי דקות בלבד. טיילר דורסי עצר את המומנטום עם שלשה שצימקה ל-7:3, אך ארצ'ן אוסמני מיד החזיר שלשה, חטף כדור והוסיף עוד שניים. למרות שדורסי פגע שוב מבחוץ ויאניס אנטטוקומפו קלע נקודות ראשונות שהורידו ל-12:8, אוסמני המשיך להיות בלתי עציר וקבר עוד שתי שלשות בדרך ליתרון דו-ספרתי, 10:22.

יאניס אנטטקונמפו (IMAGO)יאניס אנטטקונמפו (IMAGO)

בהמשך הוא גם סיים מתפרצת, ורק בזכות תרומה של קוסטס אנטטוקומפו יוון הצליחה למנוע בריחה גדולה יותר. בסיום הרבע הראשון לוח התוצאות הראה 16:26 לטובת טורקיה. אנטטוקומפו שיחק את כל עשר הדקות הראשונות אך הסתפק בשתי נקודות בלבד, בעוד שאוסמני בלט עם 14.

רבע שני: 31:49 לטורקיה

שנגון התקשה מאוד בפתיחה והחטיא את כל ששת ניסיונותיו מהשדה. מנגד, פנאיוטיס קלאיציס צלף מהפינה והוריד ל-26:20 אחרי כשתי דקות ברבע. שנגון, שהצליח עד אז לייצר נקודה אחת בלבד מקו העונשין, התפוצץ בעקבות איבוד של טוליופולוס ודהר לסל לסיים בדאנק עוצמתי שהחזיר לטורקיה יתרון דו ספרתי.

אלפרן שנגון (IMAGO)אלפרן שנגון (IMAGO)

אוסמאני קלי שוב והפער צמח ל-13. שנגון עצמו נכנס לעניינים עם סל נוסף שדרבן את הקהל, ומיד לאחר איבוד של מיטוגלו הגיע עוד שלשה של אוסמן ונקודות שלמיטוגלו שהקפיצו את ההפרש לשיא של 20 נקודות. סלוקאס קלע שלשה חצי דקה להפסקה והקבוצות ירדו ב-18 הפרש.

רבע שלישי: 51:72 לטורקיה

החצי השני נפתח בטירוף מצד שנגון ולארקין ובתוך חמש דקות ההפרש כבר צמח לשיא של 26 נקודות. סלוקאס וקוסטס אנטטוקומפו הצליחו לצמצם מעט, אולם שנגון הוסיף עוד סל, הגיע ל-11 נקודות והשלים דאבל-דאבל עם 11 ריבאונדים. קוסטס ביצע עבירה בלתי ספורטיבית על שנגון, שהעניש עם שתי קליעות מהקו. סלוקאס המשיך להיות המוציא לפועל העיקרי של היוונים והוסיף שלשה, אבל בסיום הרבע השלישי לוח התוצאות הראה 21 יתרון לטורקים.

שיין לארקין קולע (IMAGO)שיין לארקין קולע (IMAGO)

רבע רביעי: 68:94 לטורקיה

יאניס אנטטוקומפו חזר מהספסל, קלע אחרי ריבאונד התקפה והגיע ל-11 נקודות, אך החטיא את הבונוס. אוסמני, במשחק שיא, כבר עמד על 25 נקודות והחזיר את ההפרש ל-20. יוון שוב התפרקה, ואוסמן הוסיף סל קל לצד עבירת צעדים של יאניס. לארקין חדר בקלות בצבע, ואוסמני עם שלשה נופת הגדיל ליתרון 26. עד הסיום הטורקים המשיכו לשלוט ועלו לגמר בענק.

אלפרן שנגון בפעולה (IMAGO)אלפרן שנגון בפעולה (IMAGO)
