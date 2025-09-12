טורקיה בגמר היורובאסקט אחרי 68:94 על יוון

יש לנו גמר. טורקיה חגגה הערב (שישי) על יוון עם 68:94 אדיר בחצי גמר היורובאסקט ועלתה לקרב הישיר על התואר, שם תפגוש את גרמניה למשחק הגורלי. היוונים מנגד יכולים להיות מאוכזבים מהופעה רעה מאוד שלהם וסיום דרכם בטורניר.

טורקיה פתחה את המשחק בסערה ועלתה במהירות ליתרון דו-ספרתי, כשאוסמני להט מחוץ לקשת עם שלוש שלשות מהירות בדרך ל-14 נקודות כבר ברבע הראשון. יוון התקשתה לייצר נקודות למרות דקות פעילות של טיילר דורסי ויאניס אנטטוקומפו, שהסתפק בשתי נקודות בלבד בעשר הדקות הראשונות. שנגון התקשה בתחילת המשחק עם החטאות רבות, אך התעורר בהמשך ברבע השני עם דאנק עוצמתי, אסיסטים חשובים ושליטה בריבאונד, בעוד שטורקיה רצה קדימה וברחה ליתרון שיא של 19 נקודות במחצית.

במחצית השנייה שנגון ולארקין השתלטו על המשחק, כשאוסמן ואוסמני המשיכו להפגיז והפער קפץ ל-26 נקודות. אנטטוקומפו, שירד לנוח, התקשה גם כשחזר לפרקט, בעוד יוון התבססה בעיקר על קליעות של סלוקאס. טורקיה, לעומת זאת, המשיכה לדרוס. שנגון השלים דאבל-דאבל, ואוסמני המשיך את ערב השיא שלו בדרך ל-28 נקודות אישיות. ארבע דקות לסיום הפער עמד שוב על 26, הקהל הטורקי כבר פתח בחגיגות, והמשחק הסתיים בניצחון מרשים של טורקיה.

הטורקים ממשיכים לעשות טורניר נהדר מבחינתם כשהם במאזן מושלם וללא הפסדים כלל. כאמור, בגמר שייערך ביום ראשון (21:00), יפגשו את גרמניה שגם נמצאת בטורניר אדיר. היוונים סיימו את דרכם באכזבה גדולה ובמשחק רע מאוד שלהם.

רבע ראשון: 16:26 לטורקיה

חמישיית יוון: טיילר דורסי, קוסטאס סולוקאס, קוסטאס פאפאניקולאו, יאניס אנטטקונמפו, קונסטנסינוס מיטוגלו.

חמישיית טורקיה: שיין לארקין, שמוס האזר, צ׳די אוסמן, אלפרן שנגון, ארקאן אוסמאני.

טורקיה פתחה את המשחק בסערה וברחה ל-0:7 אחרי שתי דקות בלבד. טיילר דורסי עצר את המומנטום עם שלשה שצימקה ל-7:3, אך ארצ'ן אוסמני מיד החזיר שלשה, חטף כדור והוסיף עוד שניים. למרות שדורסי פגע שוב מבחוץ ויאניס אנטטוקומפו קלע נקודות ראשונות שהורידו ל-12:8, אוסמני המשיך להיות בלתי עציר וקבר עוד שתי שלשות בדרך ליתרון דו-ספרתי, 10:22.

יאניס אנטטקונמפו (IMAGO)

בהמשך הוא גם סיים מתפרצת, ורק בזכות תרומה של קוסטס אנטטוקומפו יוון הצליחה למנוע בריחה גדולה יותר. בסיום הרבע הראשון לוח התוצאות הראה 16:26 לטובת טורקיה. אנטטוקומפו שיחק את כל עשר הדקות הראשונות אך הסתפק בשתי נקודות בלבד, בעוד שאוסמני בלט עם 14.

רבע שני: 31:49 לטורקיה

שנגון התקשה מאוד בפתיחה והחטיא את כל ששת ניסיונותיו מהשדה. מנגד, פנאיוטיס קלאיציס צלף מהפינה והוריד ל-26:20 אחרי כשתי דקות ברבע. שנגון, שהצליח עד אז לייצר נקודה אחת בלבד מקו העונשין, התפוצץ בעקבות איבוד של טוליופולוס ודהר לסל לסיים בדאנק עוצמתי שהחזיר לטורקיה יתרון דו ספרתי.

אלפרן שנגון (IMAGO)

אוסמאני קלי שוב והפער צמח ל-13. שנגון עצמו נכנס לעניינים עם סל נוסף שדרבן את הקהל, ומיד לאחר איבוד של מיטוגלו הגיע עוד שלשה של אוסמן ונקודות שלמיטוגלו שהקפיצו את ההפרש לשיא של 20 נקודות. סלוקאס קלע שלשה חצי דקה להפסקה והקבוצות ירדו ב-18 הפרש.

רבע שלישי: 51:72 לטורקיה

החצי השני נפתח בטירוף מצד שנגון ולארקין ובתוך חמש דקות ההפרש כבר צמח לשיא של 26 נקודות. סלוקאס וקוסטס אנטטוקומפו הצליחו לצמצם מעט, אולם שנגון הוסיף עוד סל, הגיע ל-11 נקודות והשלים דאבל-דאבל עם 11 ריבאונדים. קוסטס ביצע עבירה בלתי ספורטיבית על שנגון, שהעניש עם שתי קליעות מהקו. סלוקאס המשיך להיות המוציא לפועל העיקרי של היוונים והוסיף שלשה, אבל בסיום הרבע השלישי לוח התוצאות הראה 21 יתרון לטורקים.

שיין לארקין קולע (IMAGO)

רבע רביעי: 68:94 לטורקיה

יאניס אנטטוקומפו חזר מהספסל, קלע אחרי ריבאונד התקפה והגיע ל-11 נקודות, אך החטיא את הבונוס. אוסמני, במשחק שיא, כבר עמד על 25 נקודות והחזיר את ההפרש ל-20. יוון שוב התפרקה, ואוסמן הוסיף סל קל לצד עבירת צעדים של יאניס. לארקין חדר בקלות בצבע, ואוסמני עם שלשה נופת הגדיל ליתרון 26. עד הסיום הטורקים המשיכו לשלוט ועלו לגמר בענק.