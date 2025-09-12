"מופתע שמתייחסים לעצירת מרוץ ולא לרצח עם"

מרוץ האופניים וואלטה אספניה בספרד ממשיך לעורר הדים בקשר לקבוצת הרכיבה הישראלית, ישראל פרמייר טק. אחרי מחאות פרו פלסטיניות לאורך מקטעים רבים במסלול וקריאות בדבר המשך השתתפותה של ישראל פרמייר טק, כעת הסיפור הפוליטי מגיע גם לכדורגל. אמש (שישי), אחד מהחלוצים המובילים בלה ליגה, בורחה איגלסיאס, אמר את דעתו.

“אני מופתע שאנחנו מייחסים חשיבות רבה יותר לעצירת אירוע ספורט מאשר לרצח עם, זה משהו שאני לא מבין לגמרי”, כך פתח את דבריו חלוץ סלטה ויגו בהקשר של למרוץ וואלטה אספנייה עם קבוצת הרכיבה ישראל פרמייר טק.

בורחה איגלסיאס המשיך ואמר שהוא מבין את המפגינים: “זה משהו שנוכח מאוד בחיי כולנו, אנחנו מודעים מאוד למצב שאנחנו חווים. לפעמים, אנחנו צריכים לעצור ולדרוש משהו שהוא חובה, שהוא זכויות אדם וכבוד, צריך לעשות כל דבר כדי לשפר את המצב”.

בורחה איגלסיאס מאושר (La Liga)

בינתיים, כידוע הבלגן לא נפסק. גם אמש פרצו פעילים פרו פלסטינים לתוך מסלול המרוץ, כאשר זה קרה בוויאדוליד בניסיון לחסום את דרכו של רוכב ישראל פרמייר טק, הצ’כי יאן הירט. יאן הצליח להאט בזמן והמשיך לרכוב, כאשר המשטרה מיהרה לפנות את המפגינים.