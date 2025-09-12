יום שישי, 12.09.2025 שעה 11:43
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"מופתע שמתייחסים לעצירת מרוץ ולא לרצח עם"

מרוץ האופניים וואלטה אספניה ממשיך לעורר הדים, כשהפעם אחד מהחלוצים המובילים בלה ליגה, איגלסיאס, אמר: "צריכים לעצור ולדרוש משהו שהוא חובה"

|
ההפגנה הפרו פלסטינית בוואלטה (IMAGO)
ההפגנה הפרו פלסטינית בוואלטה (IMAGO)

מרוץ האופניים וואלטה אספניה בספרד ממשיך לעורר הדים בקשר לקבוצת הרכיבה הישראלית, ישראל פרמייר טק. אחרי מחאות פרו פלסטיניות לאורך מקטעים רבים במסלול וקריאות בדבר המשך השתתפותה של ישראל פרמייר טק, כעת הסיפור הפוליטי מגיע גם לכדורגל. אמש (שישי), אחד מהחלוצים המובילים בלה ליגה, בורחה איגלסיאס, אמר את דעתו.

“אני מופתע שאנחנו מייחסים חשיבות רבה יותר לעצירת אירוע ספורט מאשר לרצח עם, זה משהו שאני לא מבין לגמרי”, כך פתח את דבריו חלוץ סלטה ויגו בהקשר של למרוץ וואלטה אספנייה עם קבוצת הרכיבה ישראל פרמייר טק.

בורחה איגלסיאס המשיך ואמר שהוא מבין את המפגינים: “זה משהו שנוכח מאוד בחיי כולנו, אנחנו מודעים מאוד למצב שאנחנו חווים. לפעמים, אנחנו צריכים לעצור ולדרוש משהו שהוא חובה, שהוא זכויות אדם וכבוד, צריך לעשות כל דבר כדי לשפר את המצב”.

בורחה איגלסיאס מאושר (La Liga)בורחה איגלסיאס מאושר (La Liga)

בינתיים, כידוע הבלגן לא נפסק. גם אמש פרצו פעילים פרו פלסטינים לתוך מסלול המרוץ, כאשר זה קרה בוויאדוליד בניסיון לחסום את דרכו של רוכב ישראל פרמייר טק, הצ’כי יאן הירט. יאן הצליח להאט בזמן והמשיך לרכוב, כאשר המשטרה מיהרה לפנות את המפגינים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */