אראל מתכנן שינוי אחד בהרכב לקראת בני סכנין

בהפועל חיפה רואים חשיבות גדולה מאד במשחק מחר (שבת) בדוחא מול בני סכנין, בהבנה כי ניצחון שני ברציפות יקפיץ את הקבוצה לחלק העליון של הטבלה ויאפשר לאדומים מהכרמל להתכונן בראש שקט לקראת הדרבי החיפאי במחזור הרביעי.

המאמן גל אראל מתכנן למעשה שינוי אחד בהרכב לעומת זה שפתח במשחק הניצחון מול הפועל ירושלים, כאשר הזר לארי אנגולו ישחק במקומו של רג'יס אנדו, שנפצע.

צמד שחקני הרכש החדשים אופק ביטון ורותם חטואל יכללו לראשונה בסגל הקבוצה וצפויים להשתלב במהלך המשחק. מדובר בתוספת כוח משמעותית למערך, כזה שבכל רגע נתון עשוי להשפיע בצורה מכרעת על משחק ההתקפה.

שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

במרכז ההגנה ימשיכו לשחק ברונו רמירז וג'ורג' דיבה, כאשר הקפטן הוותיק דור מלול צפוי לפתוח כמגן ימני וסנה גומז כמגן שמאלי. בנוסף, אורן ביטון החלים מפציעה ארוכה, ולא מהנמנע שיוזמן לסגל יחד עם לירן סרדל שבדומה לביטון חזר גם הוא לאימונים מלאים. בחוד יפתח כחלוץ מטרה ג'בון איסט.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, לארי אנגולו, נאור סבג, יונתן פרבר, ג'בון איסט ורועי זיקרי.