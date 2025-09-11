לאמין ימאל: אני חולם לזכות בהרבה כדורי זהב

לאמין ימאל הוא אחד השחקנים הגדולים בעולם הכדורגל, זה לא חדש לאף אחד. הכוכב נתן היום (חמישי) ראיון אינטימי לעיתונאי חוסה רמון דה לה מורנה, בו הוא סיפר בין היתר על החוויות שלו בעולם הכדורגל, אך גם על דברים פרטיים יותר כמו הקשר עם אימו, הדקירה שעבר אביו וחגיגת יום ההולדת המפורסמת שלו בקיץ האחרון.

על הופעת הבכורה שלו: “הייתי בן 15 והמאמן אמר לי שאני צריך לעלות להתאמן עם הקבוצה הראשונה. במשחקון הראשון שלי כבשתי שני שערים. אוסקר, אח של צ’אבי, שהיה עוזר המאמן, אמר לי שאני עוד אשחק ולהישאר רגוע. זמן קצר אחרי זה קראו לי, וערכתי את הבכורה שלי מול ריאל בטיס”.

כדור הזהב: “אני לא חולם לזכות רק באחד, אלא בהרבה. ככה אני אומר גם לחברים שלי. יש לי את היכולת לעשות את זה ואם לא אצליח, זה כי לא עשיתי את הדברים כמו שצריך. אם זה יקרה כמובן שאני אהיה מאוד שמח, אבל ברור שאני קודם כל צריך לנצח עם הקבוצה שלי”.

לאמין ימאל ומשפחתו (IMAGO)

הדקירה שעבר אביו: “הייתי במכונית וחזרתי מקניות, בן דוד שלי נהג. בת הדודה שלי התקשרה וסיפרה לי על זה, ואז התחילו להגיע שיחות נוספות. הייתי ילד והדבר הראשון שרציתי לעשות היה לרדת מהמכונית וללכת לתחנה כדי להגיע למטארו (עיר הולדתו) ולראות מה המצב. לא נתנו לי ללכת וסגרו אותי בבית. למחרת הלכתי לאימון כרגיל והתקשרתי לאבא שלי, שאמר לי שהכל בסדר ומצבו התייצב”.

הבית שהוא קנה לאמא שלו: “שאלתי אותה באיזה איזור בא לה לגור ושתבחר מה שהיא רוצה. עכשיו אני רואה אותה מחייכת. הגענו מדירה שבה המטבח והחדר היו באותו המקום, וסוף סוף היא מאושרת. זה שאח שלי יכול לחוות ילדות שהייתי רוצה לחוות בשביל עצמי, זה מה שעושה אותי הכי שמח. אבא שלי רגוע בבית שלו, אמא שלי היא המלכה שלי והיא יכולה לקבל מה שהיא תרצה”.

אפשר להשוות את לאמין ימאל לארדה גולר?

הקשיים בלימודים וההתעקשות על הכדורגל: “אמי תמיד רצתה שאני אלמד ואמרה שאם לא אעשה זאת, לא אשחק. יום אחד הייתי ב’לה מאסיה’ ואמרתי לה, ‘אמא, אני הולך לבית הספר, אבל לא אעשה שם כלום, אתכונן לאימון של אחר הצהריים’. היא המשיכה ללחוץ עליי ללמוד אפילו ביום שערכתי את הבכורה. הגיע הרגע שהיא הבינה, זה היה החלום שלי ורדפתי אחריו”.

מסיבת יום ההולדת והביקורות: “לא כעסתי בכלל, זה אפילו גרם לי לצחוק. הם ניסו להשמיץ אותי בדרכים שונות ומרובות. אישה אחת אמרה שאני בוחר בנות לפי קריטריון כזה או אחר, מה שהיה שקר גמור. היה ניסיון לעוות את כל מה שקרה שם, אבל אני רגיל לזה כבר, זה לא פוגע בי”.