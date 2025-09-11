דקות של חרדה בלוד: לידור בן חמו איבד הכרה

אירוע מלחיץ הערב (חמישי) באצטדיון טוטו לוד על שם בני רגב. הקבוצה המקומית, לוד, שירדה בכאב לב בעונה שעברה מליגה א׳ דרום, פתחה את עונת 2025/26 בביתה מול הפועל קריית אונו, כשעל הקווים, אצל היריבה, שחקן העבר, אודי כבודי.

בדקה ה-35 להתמודדות, אופק בלסאן מצא את הרשת לראשונה העונה בליגה וקבע 0:1 להפועל קריית אונו. הקבוצה של שמעון וקנין לא התרגשה מהשער והמשיכה לשחק כרגיל, אלא שדקות לאחר מכן, כדור גובה פגש בשני הראשים של אופק בלסאן ולידור בן חמו, כשהאחרון נחת אל הקרקע ולא הגיב לסביבה.

צוות מד״א נכנס עם רכביו במהרה והחל בטיפול השחקן בסמוך לקו השער, על ידי המשרדים, המקלט וחדרי ההלבשה המוכרים באצטדיון לכל. השחקן עזב את כר הדשא כשהוא מובל אל האמבולנס באלונקה, מחובר למכשירי רפואה. נמצא כעת בדרכו לבית החולים תל השומר, שם יעבור בדיקות ויטופל.

רכבי מד"א נכנסו למגרש (באדיבות המועדון)

אופיר רגב, האיש החזק בהפועל 'בני רגב׳ לוד ל-ONE: “השופט אמר לי כי ירידה מכר הדשא דינה ועדת משמעת, בית דין. שטויות, אני מוכן להפסיד, רק שלידור יחיה והכל יהיה בסדר איתו”. בסיום, המשחק הסתיים ב-1:2 ללוד, כשמי שכבש היה הרכש החדש של הקבוצה, שלום אדרי, שמצא את הרשת בדקה ה-57 והכפיל עמוק בתוך תוספת הזמן, עם שער ניצחון בדקה ה-97.