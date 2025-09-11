יום חמישי, 11.09.2025 שעה 22:44
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
70-43הפועל ראשל"צ1
72-53הפועל כפר שלם2
62-53מכבי הרצליה3
66-73עירוני מודיעין4
63-33הפועל כפ"ס5
53-93מ.ס קריית ים6
55-73מ.ס כפר קאסם7
53-43הפועל עכו8
43-52הפועל ר"ג9
40-22מכבי פ"ת10
35-13הפועל רעננה11
17-53הפועל חדרה12
14-23בני יהודה13
010-53מכבי יפו14
08-33הפועל נוף הגליל15
06-03הפועל עפולה16

רוחנא חוזר לבני יהודה וחתם לשנתיים במועדון

הקשר, שלקח חלק בעליית הליגה של הפועל פ"ת, שב ללבוש את המדים הכתומים: "עכשיו זה זמן פחות לדבר ויותר לעשות". אלעד שחף התבקש לחפש קבוצה

|
אליאן רוחנא (לילך וויס-רוזנברג)
אליאן רוחנא (לילך וויס-רוזנברג)

אליאן רוחנא, הקשר ההתקפי, חזר הערב (חמישי) לשורות בני יהודה וחתם לשנתיים במועדון משכונת התקווה. על התעניינות הכתומים בשחקן פורסם כאן ב-ONE.

הקבוצה הכתומה מסרה: “מועדון הכדורגל בני יהודה ׳נתנאל׳ תל אביב שמח להחזיר לשורותיו את הקשר ההתקפי אליאן רוחנא שחתם לשנתיים במועדון. רוחנא, היה חלק מעונת העלייה של הפועל פתח תקווה אשתקד, וכעת חוזר ללבוש כתום בחזרה מרגשת”.

השחקן אמר עם הצטרפותו לקבוצה משכונת התקווה: “עכשיו זה זמן פחות לדבר ויותר לעשות, אני שמח להצטרף למועדון שהכי רצה אותי, יאללה בני יהודה”.

בנוסף, במועדון הכתום הודיעו לקשר אלעד שחף, שאינו בתוכניות המקצועיות ועליו לחפש קבוצה.

