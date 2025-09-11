יום רביעי, 17.09.2025 שעה 11:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
30-61אסא ת"א1
31-41הפועל בנות קטמון2
30-21מ.ס. קרית גת3
10-01מכבי חולון4
10-01פנתרות אשדוד5
02-01מכבי כשרונות חדרה6
04-11הפועל רעננה7
06-01מ.כ. רמת השרון8

בדיחה: רמה"ש עלו למשחק ליגה עם 8 שחקניות

הבלגן במועדון בליגת העל בנשים ממשיך: הקבוצה הפסידה 6:0 למכבי אסא ת"א כשהיא עלתה בחיסרון משמעותי למפגש. אריאל בקר נרשמה בהרכב, אך ישבה ביציע

|
שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)
שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

לאחר שחשפנו היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” את הסערה בכדורגל הנשים שבה ארבע שחקניות מ.כ רמת השרון רשומות בהתאחדות ועברו בבקרה למרות שהן טוענות כי לא חתמו בקבוצה, כעת הבלגן ממשיך.

רמת השרון פגשה הערב (חמישי) בליגת העל את מכבי אסא תל אביב, לה זה משחק בכורה בליגה, כשהאורחת מהשרון עלתה למגרש באופן מביך עם 8 שחקניות בלבד כולל השוערת והפסידה 6:0.

האירוע נהיה עוד יותר ביזארי כשמסתכלים על הגיל של השחקניות: השוערת סנטנה היא היחידה שמעל גיל 19. שחקנית אחת בת 19, אחת בת 18, שתיים בנות 17 ושלוש נוספות בנות 16 בלבד.

שחקני מ.כ רמת השרון ומכבי תל אביב (שחר גרוס)שחקני מ.כ רמת השרון ומכבי תל אביב (שחר גרוס)

אם זה לא מספיק, אריאל בקר נרשמה בהרכב הקבוצה באתר ההתאחדות לכדורגל, ולמרות זאת לא עלתה על המגרש מאחר והיא פצועה ונמצאה בכלל ביציע.

על פי חוקי פיפ”א, כמות המינימום של שחקניות שצריכות לעלות על המגרש היא 7, ולכן רמת השרון יכולה לשחק, אך עדיין מדובר במחזה מביך עבור הליגה. יש לציין כי אין שחקניות נוספות שנרשמו בטופס או יכלו להגיע למשחק.

שחקניות מכבי אסא תל אביב חוגגות (שחר גרוס)שחקניות מכבי אסא תל אביב חוגגות (שחר גרוס)

לאחרונה הקבוצה הפסידה 10:0 מול הפועל קטמון כשעלתה עם 9 שחקניות. רק היום בארבע קיבלה רמת השרון אישור מפיפ”א לרשום שחקניות חדשות, לאחר שהוטל עליה איסור קודם לכן בגלל חוב כספי.

במקביל למשחק של רמה”ש ומכבי אס”א ת”א, התקיימו עוד 3 משחקים במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל לנשים. האלופה מ.ס קריית גת פתחה ברגל ימין עם 0:2 על מכבי כישרונות חדרה, מכבי חולון ומכבי פנתרות אשדוד נפרדו ב-0:0 והפועל קטמון ירושלים גברה 1:4 על הפועל רעננה.

כישרונות חדרה – קריית גת 2:0

הדרומיות לא חיכו הרבה זמן עד לשער הראשון, כשמעיין בן ישראל כבשה כבר בדקה החמישית של ההתמודדות מול הקבוצה מהשרון. אחריה באותה המחצית, נועה סלימהוגיץ’ שחזרה הקיץ לשחק בישראל, קיבלה בישול בן ישראל והכפילה את היתרון של האורחת (22’). התוצאה נותרה בעינה עד לשריקה האחרונה, בסופה החבורה של איילה שדה השיגה 3 נקודות.

מכבי חולון – פנתרות אשדוד 0:0

המשחק בין החולוניות לאשדודיות נגמר עם חלוקת נקודות, אך ללא שערים. רוני לוי, מיטל שרעבי ושאר חברותיהן לא הצליחו למצוא את הרשת עבור המארחת באצטדיון בת ים. כשמנגד, גם החניכות של תמיר טובול לא כבשו שער ולוח התוצאות נותר מאופס. נקודה כאמור לכל קבוצה.

קטמון ירושלים – הפועל רעננה 1:4

סגנית האלופה החלה את 2025/26 גם היא עם 3 נקודות. גומס דה סילבה ז'איילי הרשיתה על הדקה הראשונה, בואדואה דוריס הצטרפה עם שער משלה בדקה השלישית וגם השלימה צמד בהמשך (19’). גומס דה סילבה ז'איילי חיכתה עד לדקה ה-79 כדי להשלים גם היא שער שני במשחק ורק יובל נגר צימקה (86’) עבור האורחות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */