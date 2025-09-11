בדיחה: רמה"ש עלו למשחק ליגה עם 8 שחקניות

לאחר שחשפנו היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” את הסערה בכדורגל הנשים שבה ארבע שחקניות מ.כ רמת השרון רשומות בהתאחדות ועברו בבקרה למרות שהן טוענות כי לא חתמו בקבוצה, כעת הבלגן ממשיך.

רמת השרון פגשה הערב (חמישי) בליגת העל את מכבי אסא תל אביב, לה זה משחק בכורה בליגה, כשהאורחת מהשרון עלתה למגרש באופן מביך עם 8 שחקניות בלבד כולל השוערת והפסידה 6:0.

האירוע נהיה עוד יותר ביזארי כשמסתכלים על הגיל של השחקניות: השוערת סנטנה היא היחידה שמעל גיל 19. שחקנית אחת בת 19, אחת בת 18, שתיים בנות 17 ושלוש נוספות בנות 16 בלבד.

שחקני מ.כ רמת השרון ומכבי תל אביב (שחר גרוס)

אם זה לא מספיק, אריאל בקר נרשמה בהרכב הקבוצה באתר ההתאחדות לכדורגל, ולמרות זאת לא עלתה על המגרש מאחר והיא פצועה ונמצאה בכלל ביציע.

על פי חוקי פיפ”א, כמות המינימום של שחקניות שצריכות לעלות על המגרש היא 7, ולכן רמת השרון יכולה לשחק, אך עדיין מדובר במחזה מביך עבור הליגה. יש לציין כי אין שחקניות נוספות שנרשמו בטופס או יכלו להגיע למשחק.

שחקניות מכבי אסא תל אביב חוגגות (שחר גרוס)

לאחרונה הקבוצה הפסידה 10:0 מול הפועל קטמון כשעלתה עם 9 שחקניות. רק היום בארבע קיבלה רמת השרון אישור מפיפ”א לרשום שחקניות חדשות, לאחר שהוטל עליה איסור קודם לכן בגלל חוב כספי.

במקביל למשחק של רמה”ש ומכבי אס”א ת”א, התקיימו עוד 3 משחקים במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל לנשים. האלופה מ.ס קריית גת פתחה ברגל ימין עם 0:2 על מכבי כישרונות חדרה, מכבי חולון ומכבי פנתרות אשדוד נפרדו ב-0:0 והפועל קטמון ירושלים גברה 1:4 על הפועל רעננה.

כישרונות חדרה – קריית גת 2:0

הדרומיות לא חיכו הרבה זמן עד לשער הראשון, כשמעיין בן ישראל כבשה כבר בדקה החמישית של ההתמודדות מול הקבוצה מהשרון. אחריה באותה המחצית, נועה סלימהוגיץ’ שחזרה הקיץ לשחק בישראל, קיבלה בישול בן ישראל והכפילה את היתרון של האורחת (22’). התוצאה נותרה בעינה עד לשריקה האחרונה, בסופה החבורה של איילה שדה השיגה 3 נקודות.

מכבי חולון – פנתרות אשדוד 0:0

המשחק בין החולוניות לאשדודיות נגמר עם חלוקת נקודות, אך ללא שערים. רוני לוי, מיטל שרעבי ושאר חברותיהן לא הצליחו למצוא את הרשת עבור המארחת באצטדיון בת ים. כשמנגד, גם החניכות של תמיר טובול לא כבשו שער ולוח התוצאות נותר מאופס. נקודה כאמור לכל קבוצה.

קטמון ירושלים – הפועל רעננה 1:4

סגנית האלופה החלה את 2025/26 גם היא עם 3 נקודות. גומס דה סילבה ז'איילי הרשיתה על הדקה הראשונה, בואדואה דוריס הצטרפה עם שער משלה בדקה השלישית וגם השלימה צמד בהמשך (19’). גומס דה סילבה ז'איילי חיכתה עד לדקה ה-79 כדי להשלים גם היא שער שני במשחק ורק יובל נגר צימקה (86’) עבור האורחות.