"ישראל כדין רוסיה, זה לא ייגמר במרוץ הוואלטה"

מרוץ האופניים וואלטה אספניה בספרד ממשיך לעורר הדים בקשר לקבוצת הרכיבה הישראלית, ישראל פרמייר טק. אחרי מחאות פרו פלסטיניות לאורך מקטעים רבים במסלול וקריאות בדבר המשך השתתפותה של ישראל פרמייר טק, כעת הסיפור הפוליטי עולה מדרגה עם הצהרות נחרצות מתוך ההנהגה הספרדית.

שרת הספורט בספרד, פילאר אלגריה, לא עצרה בלהוציא את קבוצת הרכיבה הישראלית מהוואלטה אספניה, אלא קראה להשעות את ישראל בכלל מכל ספורט בינלאומי. אלגריה למעשה תומכת בסילוק קבוצות ישראליות, כאשר ספורטאים ישראלים יוכלו לייצג רק את עצמם ולא את המדינה, כפי שעשו לרוסיה בעקבות המלחמה באוקראינה.

“האם מה שקרה עם רוסיה צריך לקרות גם עם ישראל? התשובה שלי היא ברורה – כן”, אמרה שרת הספורט הספרדית ופירטה על התוכנית שלה מחוץ לגבולות האופניים: “זה לא ייגמר בוואלטה. בקרוב הליגה האירופית עומדת להתחיל, שם הרוסים לא משתתפים ומכבי תל אביב מישראל כן. אני אתמוך באותה החלטה כמו לגבי רוסיה”.

פילאר אלגריה (IMAGO)

לצד זאת, אלגריה טענה שלא צריך לקצר את מרוץ הוואלטה אספניה עצמו כדי “למנוע כל נזק שיכול להיגרם לספורטאים”. היא ציינה: “צריכים לשמור על רמות אבטחה ולאזן זאת עם זכויות האזרחים”, כשבדבריה התכוונה לאותן מחאות פרו פלסטיניות כמובן. בינתיים, במדריד גויסו 1,500 שוטרים נוספים לשני השלבים האחרונים.

בינתיים, הבלגן לא נפסק. היום (חמישי) פרצו פעילים פרו פלסטינים לתוך מסלול המרוץ בוויאדוליד בינסיון לחסום את דרכו של רוכב ישראל פרמייר טק, הצ’כי יאן הירט. יאן הצליח להאט בזמן והמשיך לרכוב, כאשר המשטרה מיהרה לפנות את המפגינים.