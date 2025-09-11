יום חמישי, 11.09.2025 שעה 17:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

אוהדי מכבי ת"א: לא נגיע למשחק מול הפועל פ"ת

אחים לסמל ומכבי פנאטיקס, שניים מארגוני האוהדים של האלופה, קראו להחרמת המשחק ביום שלישי הבא עקב מחירי הכרטיסים: "הצענו מחיר אחיד וסורבנו"

|
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

שניים מארגוני האוהדים של מכבי תל אביב, “אחים לסמל” ו”מכבי פנאטיקס”, הוציאו היום (חמישי) הודעה משותפת ובה קראו לחבריהם האוהדים להחרים את המשחק מול הפועל פתח תקווה שיתקיים ביום שלישי הבא עקב מחירי הכרטיסים הגבוהים לטענתם.

בהודעה שיצאה נאמר: “82 ש״ח, בלי אפשרות לכרטיס נוער/חייל/אשה, מספר לא נתפס. כן, אנחנו יודעים שיש אוהדים שיכולים לשלם את המחירים הגבוהים, אבל יש עוד רבים - מילואימניקים, סטודנטים ועוד, שעבורם זו הוצאה קשה”.

“לכן, כקהילה אחת, אנחנו אומרים חלאס. לא ניתן למהלך הזה של עליית מחיר הכרטיס לעבור ולא נאפשר לקבוצות אחרות לקחת את זה כדוגמה ולעלות מחירים לקהל שלנו בכל הארץ”.

“כבר הצענו מחיר אחיד והוגן של 50 ש”ח - גם אצלנו וגם אצל הפועל פתח תקווה, ולצערנו קבוצת האוהדים שעלתה ליגה סירבה למחיר הזה ולמחיר הקודם של 60 ש”ח וכנראה שהיא שכחה מהי סולידריות של אוהדים, ולכן אנחנו מחליטים לצאת להחרמה של המשחק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */