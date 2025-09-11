אוהדי מכבי ת"א: לא נגיע למשחק מול הפועל פ"ת

שניים מארגוני האוהדים של מכבי תל אביב, “אחים לסמל” ו”מכבי פנאטיקס”, הוציאו היום (חמישי) הודעה משותפת ובה קראו לחבריהם האוהדים להחרים את המשחק מול הפועל פתח תקווה שיתקיים ביום שלישי הבא עקב מחירי הכרטיסים הגבוהים לטענתם.

בהודעה שיצאה נאמר: “82 ש״ח, בלי אפשרות לכרטיס נוער/חייל/אשה, מספר לא נתפס. כן, אנחנו יודעים שיש אוהדים שיכולים לשלם את המחירים הגבוהים, אבל יש עוד רבים - מילואימניקים, סטודנטים ועוד, שעבורם זו הוצאה קשה”.

“לכן, כקהילה אחת, אנחנו אומרים חלאס. לא ניתן למהלך הזה של עליית מחיר הכרטיס לעבור ולא נאפשר לקבוצות אחרות לקחת את זה כדוגמה ולעלות מחירים לקהל שלנו בכל הארץ”.

“כבר הצענו מחיר אחיד והוגן של 50 ש”ח - גם אצלנו וגם אצל הפועל פתח תקווה, ולצערנו קבוצת האוהדים שעלתה ליגה סירבה למחיר הזה ולמחיר הקודם של 60 ש”ח וכנראה שהיא שכחה מהי סולידריות של אוהדים, ולכן אנחנו מחליטים לצאת להחרמה של המשחק”.