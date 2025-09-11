בהפועל ת"א ממתינים להתפתחויות בגזרת לואיזו

בהפועל תל אביב ממתינים להתפתחויות בנוגע להגעתו האפשרית של הקשר הקפריסאי לויזוס לואיזו. נציגי השחקן בן ה-22 עדכנו את מנכ”ל הפועל גיא פרימור כי הנהלת אומוניה ניקוסיה מפעילה בימים האחרונים לחצים על לואיזו לחתום על חוזה חדש ולהישאר בקבוצה, כך שהיא לא ממהרת לאשר את עסקת העברתו לחודורוב.

על פי התכנון, הערב או לכל המאוחר מחר תתקיים פגישה מכרעת בין לואיזו, סוכניו והנהלת אומוניה ניקוסיה כדי לשכנע אותו להישאר. אחרי הפגישה אמור להתבהר האם לואיזו יישאר באומוניה או שדרכו תוביל לבלומפילד. המסר שהועבר להפועל תל אביב כי לואיזו עצמו מעוניין לעזוב את ניקוסיה ולהצטרף לאדומים, אם כי במועדון מחכים להתפתחויות.

במקביל, האדומים נערכים לאחד המשחקים המסקרנים של פתיחת העונה, המפגש המסקרן מול בית”ר ירושלים בבלומפילד. עד כה הבטיחו את מקומם לא פחות מ-19 אלף אוהדים אדומים, שיצטרפו לכ-2,900 אוהדים ירושלמים. בסך הכול אישרה המשטרה כניסה של 25,000 צופים בלבד, בשל חובת ההפרדות והחציצות בין מחנות האוהדים. מאמן הקבוצה אליניב ברדה צפוי ליהנות מסגל כמעט מלא, כשרוי קורין עדיין לא כשיר ושאנדה סילבה ירצה עונש הרחקה.