יום חמישי, 11.09.2025 שעה 17:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

חסון בטבריה, בלילתי וחביבאללה בתמונת ה-11

פרסום ראשון: הבלם מהפועל פתח תקווה הצטרף לקבוצה של חודדה בהשאלה מהפועל פתח תקווה. המאמן יערוך שינויים מול מכבי תל אביב, אלמקייס עשוי לפתוח

|
יהונתן חסון (ראובן שוורץ)
יהונתן חסון (ראובן שוורץ)

עירוני טבריה ממשיכה להתכונן למשחקה בשבת מול מכבי ת''א וגם לסיום חלון ההעברות של הקיץ. אחרי צירופו של החלוץ עידן ברנס בהשאלה מהפועל ת''א אתמול (רביעי), הקבוצה החתימה גם את הבלם הצעיר (20) יהונתן חסון.

הוא מגיע בהשאלה מהפועל פתח תקווה אחרי שעד העונה שעברה שיחק עם קבוצת הנוער של המלאבסים. חסון חתם באמצעות סוכנו, אסף וקנין. 

לקראת מכבי ת''א יערוך אלירן חודדה כמה שינויים מההרכב שהובס 7:0 על ידי הפועל באר שבע. מעבר לסמביניה שהורחק באותו המשחק וכמובן ייעדר (נוסף על באצ'ו הפצוע), יהיו שינויים נוספים.

סמביניה (מרטין גוטדאמק)סמביניה (מרטין גוטדאמק)

אלי בלילתי ישוב להרכב של טבריה בכנף שמאל, על חשבון דניאל גולאני. בנוסף לכך, עילאי אלמקייס מועמד לפתוח בקישור במקום יונתן טפר וגם והיב חביבאללה בתמונת ההרכב.

/* LAST / NEXT ROUNDs */