יום חמישי, 11.09.2025 שעה 22:25
ספורט אחר  >> כדורעף

הידאלגו: הולכים על זכייה בכל התארים האפשריים

הרכש הקובני של הדאבליסטית בכדורעף, מכבי תל אביב, אמר לאחר אימון הבכורה שלו עם הקבוצה: "אעשה הכל כדי שנמשיך לנצח ולהוביל את הכדורעף בישראל"

|
סלבדור הידאלגו (מכבי יעדים תל אביב)
סלבדור הידאלגו (מכבי יעדים תל אביב)

סלבדור הידאלגו (39, 1.95 מטר) כוכב הכדורעף הקובני שיחזק בעונה הקרובה את  אלופת המדינה ומחזיקת הגביע בכדורעף, מכבי תל-אביב, קיים הבוקר את אימון הבכורה שלו בקבוצה.

בסיום האימון בו ערך היכרות עם מאמן הקבוצה גל גלילי וחבריו החדשים לקבוצה אמר הידאלגו: "היה אימון ברמה מקצועית גבוהה מאד. אני מרגיש שיש כאן קבוצה שעובדת יחד ואני מאד אוהב את הגישה הזאת. אני מדבר עם השחקנים ומבין מהם כמה הם אוהבים את המשחק, כמה אוהבים לשחק ביחד ושהם בעלי מוטיבציה גבוהה מאד להצליח. קיימתי שיחה עם המאמן גל גלילי כדי להבין ממנו את שיטת המשחק שלו והטקטיקות שעלינו ליישם. היה טוב, אני רגיל לסגנון הזה ואני בטוח שככל שנעבוד ביחד נתקדם. המטרות שלנו ברורות, לנצח בכל משחק שאנחנו משחקים. נעבוד קשה ונעשה הכל כדי להשיג את המטרות ההישגיות שלנו. אנחנו הולכים על כל הקופה ונתמודד על זכייה בכל התארים האפשריים. בסופו של דבר זה מה שחשוב". 

על זיכרונותיו מהמפגש בין אולימפיאקוס היוונית בה שיחק נגד מכבי תל אביב בגמר האירופי בעונת 2022/2023 אמר: "אני זוכר שהייתה אווירה טובה ואוהדים מדהימים. הם תמכו בקבוצה ללא הפסקה עד לסיום המשחק. היה לי משחק טוב ברמה האישית והקבוצתית ולאכזבתם של האוהדים התל אביבים אנחנו ניצחנו. אני שמח שיש לי את האפשרות להיות עכשיו על המגרש בצד של הקבוצה ששיחקתי נגדה. אעשה הכל כדי שביחד נמשיך להצליח ולהוביל את הכדורעף בישראל" .

סלבדור הידאלגו (מכבי יעדים תל אביב)סלבדור הידאלגו (מכבי יעדים תל אביב)

להידאלגו  רקורד מקצועי מרשים ביותר. בעונה שעברה שיחק בטוטוספור הטורקית ובעשור האחרון שיחק בקבוצות בכירות ובמפעלים האירופיים הבכירים ברחבי היבשת, ביניהן ברלין הגרמנית, גלאטסראיי ופנרבחצ'ה בטורקיה, במדיה הוכתר ל-MVP של הליגה, וויגל הפולנית ואולימפיאקוס היוונית. בעונת 2022/23 פגש עם אולימפיאקוס את מכבי במפגש כפול בגמר גביע האתגר וזכה עם היוונים בתואר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */