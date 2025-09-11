הידאלגו: הולכים על זכייה בכל התארים האפשריים

סלבדור הידאלגו (39, 1.95 מטר) כוכב הכדורעף הקובני שיחזק בעונה הקרובה את אלופת המדינה ומחזיקת הגביע בכדורעף, מכבי תל-אביב, קיים הבוקר את אימון הבכורה שלו בקבוצה.

בסיום האימון בו ערך היכרות עם מאמן הקבוצה גל גלילי וחבריו החדשים לקבוצה אמר הידאלגו: "היה אימון ברמה מקצועית גבוהה מאד. אני מרגיש שיש כאן קבוצה שעובדת יחד ואני מאד אוהב את הגישה הזאת. אני מדבר עם השחקנים ומבין מהם כמה הם אוהבים את המשחק, כמה אוהבים לשחק ביחד ושהם בעלי מוטיבציה גבוהה מאד להצליח. קיימתי שיחה עם המאמן גל גלילי כדי להבין ממנו את שיטת המשחק שלו והטקטיקות שעלינו ליישם. היה טוב, אני רגיל לסגנון הזה ואני בטוח שככל שנעבוד ביחד נתקדם. המטרות שלנו ברורות, לנצח בכל משחק שאנחנו משחקים. נעבוד קשה ונעשה הכל כדי להשיג את המטרות ההישגיות שלנו. אנחנו הולכים על כל הקופה ונתמודד על זכייה בכל התארים האפשריים. בסופו של דבר זה מה שחשוב".

על זיכרונותיו מהמפגש בין אולימפיאקוס היוונית בה שיחק נגד מכבי תל אביב בגמר האירופי בעונת 2022/2023 אמר: "אני זוכר שהייתה אווירה טובה ואוהדים מדהימים. הם תמכו בקבוצה ללא הפסקה עד לסיום המשחק. היה לי משחק טוב ברמה האישית והקבוצתית ולאכזבתם של האוהדים התל אביבים אנחנו ניצחנו. אני שמח שיש לי את האפשרות להיות עכשיו על המגרש בצד של הקבוצה ששיחקתי נגדה. אעשה הכל כדי שביחד נמשיך להצליח ולהוביל את הכדורעף בישראל" .

סלבדור הידאלגו (מכבי יעדים תל אביב)

להידאלגו רקורד מקצועי מרשים ביותר. בעונה שעברה שיחק בטוטוספור הטורקית ובעשור האחרון שיחק בקבוצות בכירות ובמפעלים האירופיים הבכירים ברחבי היבשת, ביניהן ברלין הגרמנית, גלאטסראיי ופנרבחצ'ה בטורקיה, במדיה הוכתר ל-MVP של הליגה, וויגל הפולנית ואולימפיאקוס היוונית. בעונת 2022/23 פגש עם אולימפיאקוס את מכבי במפגש כפול בגמר גביע האתגר וזכה עם היוונים בתואר.