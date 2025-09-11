סולומון: מכיר את המחאות, אני יהודי וישראלי גאה

מנור סולומון הוצג היום (חמישי) רשמית במדי ויאריאל, אליה הצטרף ברגעי הסיום של חלון ההעברות בהשאלה מטוטנהאם. הקשר ההתקפי של נבחרת ישראל דיבר במסיבת העיתונאים על המטרות שהציב לעצמו בקבוצה הספרדית, על המעבר המהיר מהפרמייר ליג לליגה הספרדית והבטיח כי בתוך שבועות ספורים כבר ישלוט בספרדית כדי להשתלב טוב יותר במועדון ובחדר ההלבשה.

"אני שמח מאוד להיות פה בוויאריאל”, אמר סולומון, "זה היה בשעה האחרונה של חלון ההעברות. זה לא היה משהו שציפית לו. ויאריאל התעניינה בי, זה הפך לאמיתי בשעות האחרונות. אני מחכה כבר להתחיל, להראות את האיכויות שלי, לפגוש את האוהדים באצטדיון ולשמח אותם".

סולומון נשאל בספרדית ואמר: “מצטער שאני לא מדבר ספרדית עדיין. אני צריך מספר שבועות ואז אדבר איתכם בספרדית. זה חשוב מאוד להכיר את השפה במקום שבו אתה משחק. אני מבין קצת, אבל אני בטוח שבשבועות הקרובים אדבר ספרדית. זה יעזור לי להתאקלם, אני אוהב את השפה ומקווה שבעתיד אדבר בספרדית".

מנור סולומון מוצג בויאריאל (צילום מסך)

סולומון הוסיף: “אני רוצה להביא מהירות, דריבל, לכבוש, לבשל ולתרום לוויאריאל. אני מקווה להביא משהו אחר לקבוצה, וכבר מההתחלה. לפני 10 ימים הייתי שחקן טוטנהאם, זה משוגע, זה הכדורגל. יום אחד אתה פה ויום אחר אתה במועדון אחר. אני שמח מאוד להיות פה ונקווה שנתחיל את ליגת האלופות בצורה טובה".

על מרסלינו אמר סולומון: “שוחחתי עם המאמן, אבל לא על טוטנהאם, הוא לא שאל אותי משהו עליה. הוא לא צריך אותי, הוא מאמן טוב ויודע יותר טוב ממני. אני בטוח שנהיה מוכנים למשחק מול טוטנהאם. לפני זה יש את אתלטיקו, זה משחק גדול ולאחר מכן נפגוש את טוטנהאם, זה יהיה אתגר גדול".

הקיצוני המשיך: “זו ליגה חדשה עבורי, היא שונה מהפרמייר ליג, אבל זו אחת הליגות הטובות בעולם. כולם צופים בה, כילד תמיד צפיתי בה – בוויאריאל ובקבוצות הגדולות. אני יכול להתאים לליגה הספרדית, שיחקתי גם בליגת האלופות עם שחטאר דונייצק. התגעגעתי לליגת האלופות".

בסיום נשאל על המחאות נגד ישראל בוולטה: "לא נתקלתי בזה. אני יודע שיש מחאות בספרד נגד ישראל, אבל אני כאן כדי לשחק כדורגל, לא כאן כדי לדבר פוליטיקה. אני יהודי וישראלי גאה ותמיד אהיה כזה".