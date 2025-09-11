יום חמישי, 11.09.2025 שעה 22:44
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
70-43הפועל ראשל"צ1
72-53הפועל כפר שלם2
62-53מכבי הרצליה3
66-73עירוני מודיעין4
63-33הפועל כפ"ס5
53-93מ.ס קריית ים6
55-73מ.ס כפר קאסם7
53-43הפועל עכו8
43-52הפועל ר"ג9
40-22מכבי פ"ת10
35-13הפועל רעננה11
17-53הפועל חדרה12
14-23בני יהודה13
010-53מכבי יפו14
08-33הפועל נוף הגליל15
06-03הפועל עפולה16

החתמה מפתיעה: טרזי תומא הצטרף לרמת גן

אקס בית"ר ירושלים חוזר לארץ לליגה הלאומית, שלומי אזולאי שב להפועל חדרה, במדיה רשם 11 הופעות בעונה שעברה. וגם: צ'קול חתם לעונה בהפועל עפולה

|
טרזי תומא (אורן בן חקון)
טרזי תומא (אורן בן חקון)

בהפועל רמת גן הודיעו על החתמתו המפתיעה של טרזי תומא בן ה-26, אקס בית”ר ירושלים שמגיע מלוזאן מהליגה השוויצרית. בעונת 2022/23 שיחק כאמור בקבוצה מהבירה, במדיה זכה בגביע המדינה.

במקביל, הפועל חדרה ממשיכה להתחזק: הקשר שלומי אזולאי חתם הבוקר בהפועל חדרה ויישאר בקבוצה אליה הגיע בינואר האחרון, כפי שפורסם ב-ONE. אשתקד רשם הקשר 11 הופעות במדי חדרה וכבש שער אחד. אזולאי כבר התאמן עם חבריו החדשים-ישנים ואמור להיות בסגל במשחק ביום ראשון מול מכבי יפו בבלומפילד.

חדרה כבר החתימה את החלוץ נתנאל חגאני, שעזב את מכבי יפו והצטרף באמצעות סוכנו ירון ברנס. החלוץ, הפך לאחד הכובשים היותר בכירים בליגה הלאומית בשנתיים האחרונות ויחזק את ההתקפה של המאמן אסי אלימלך.

גם הפועל עפולה מתחזקת: שחקן הכנף עודד צ׳קול חתם במועדון, עד סוף העונה. עודד, ששיחק בעברו בהפועל חיפה, נוף בגליל ובעונה שעברה בהפועל עכו אמר לאחר החתימה: “אני שמח לחתום בהפועל עפולה שמעתי דברים מצוינים ואני מקווה שביחד נשיג את המטרות של הקבוצה לעונה הזאת”.

