החתמה מפתיעה: טרזי תומא הצטרף לרמת גן

בהפועל רמת גן הודיעו על החתמתו המפתיעה של טרזי תומא בן ה-26, אקס בית”ר ירושלים שמגיע מלוזאן מהליגה השוויצרית. בעונת 2022/23 שיחק כאמור בקבוצה מהבירה, במדיה זכה בגביע המדינה.

במקביל, הפועל חדרה ממשיכה להתחזק: הקשר שלומי אזולאי חתם הבוקר בהפועל חדרה ויישאר בקבוצה אליה הגיע בינואר האחרון, כפי שפורסם ב-ONE. אשתקד רשם הקשר 11 הופעות במדי חדרה וכבש שער אחד. אזולאי כבר התאמן עם חבריו החדשים-ישנים ואמור להיות בסגל במשחק ביום ראשון מול מכבי יפו בבלומפילד.

חדרה כבר החתימה את החלוץ נתנאל חגאני, שעזב את מכבי יפו והצטרף באמצעות סוכנו ירון ברנס. החלוץ, הפך לאחד הכובשים היותר בכירים בליגה הלאומית בשנתיים האחרונות ויחזק את ההתקפה של המאמן אסי אלימלך.

גם הפועל עפולה מתחזקת: שחקן הכנף עודד צ׳קול חתם במועדון, עד סוף העונה. עודד, ששיחק בעברו בהפועל חיפה, נוף בגליל ובעונה שעברה בהפועל עכו אמר לאחר החתימה: “אני שמח לחתום בהפועל עפולה שמעתי דברים מצוינים ואני מקווה שביחד נשיג את המטרות של הקבוצה לעונה הזאת”.