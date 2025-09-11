יום ראשון, 14.09.2025 שעה 06:43
ליגה איטלקית 25-26
91-63נאפולי1
93-73יובנטוס2
63-52קרמונזה3
60-22רומא4
42-32אודינזה5
42-33קליארי6
36-93אינטר7
32-42לאציו8
32-32מילאן9
31-22קומו10
31-12בולוניה11
22-22אטאלנטה12
24-23פיורנטינה13
12-12פיזה14
11-02גנואה15
12-02לצ'ה16
15-12ורונה17
15-13פארמה18
15-02טורינו19
05-22ססואולו20

לראשונה בסרייה א': מצלמה מנקודת מבט השופט

הטכנולוגיה מגיעה גם לאיטליה, והחל מהמשחק בין יובנטוס לאינטר בשבת באצטדיון אליאנץ, המצלמה שנחנכה בגביע העולם למועדונים תככב גם בארץ המגף

השופט במשחק בין יובנטוס לאינטר (IMAGO)
השופט במשחק בין יובנטוס לאינטר (IMAGO)

הליגה האיטלקית פרסמה היום (חמישי) הודעה היסטורית: במשחק העונה בין יובנטוס לאינטר, שייערך בשבת 13 בספטמבר באצטדיון אליאנץ בטורינו (19:00 שעון ישראל), תיעשה לראשונה שימוש ב”מצלמת שופט”, מצלמה חדשנית שתאפשר לאוהדים לצפות במשחק מזווית ייחודית: מנקודת המבט של השופט.

הטכנולוגיה, שכבר נוסתה בהצלחה בגביע העולם למועדונים תחת פרוטוקולים של פיפ"א ו־IFAB, מגיעה כעת לראשונה למשחק רשמי בליגה בכירה באירופה. מדובר במצלמה זעירה במיוחד, במשקל 6 גרם בלבד, שתותקן בבסיס רצועת המיקרופון של השופט.

המצלמה תשדר תמונות בלעדיות במהלך חימום, ברגעי משחק חיים, כמו בהכנות לבעיטות חופשיות, וכן בשידור הילוכים חוזרים מיוחדים. בנוסף, היא תשולב כחלק מהמצלמות העומדות לרשות צוות השידור ותועבר גם לחדר ה-VAR כאות מבודד.

שחקני יובנטוס (רויטרס)שחקני יובנטוס (רויטרס)

מנכ"ל הליגה, לואיג’י דה סיירבו, בירך על המהלך ואמר: "הכנסת מצלמת השופט לסרייה א’ אינה רק צעד נוסף בדרך החדשנות שאנו מובילים בנחישות, אלא גם מאפשרת לראשונה לאוהדים לראות את מה שהשופט רואה בזמן אמת. המטרה שלנו היא לספק לקהל חוויה סוחפת ומרגשת יותר, להעשיר את המוצר שלנו בזוויות חדשות ולשדרג את שקיפות ההחלטות".

דה סיירבו הוסיף כי הליגה האיטלקית הייתה תמיד בחזית בכל הקשור לאימוץ טכנולוגיות חדשות: "אנחנו מודעים לחשיבותן של טכנולוגיות כאלה, הן בהעצמת חוויית הצפייה הטלוויזיונית והן בקידום המותג שלנו ברחבי העולם".

משחק הענקיות יובנטוס ואינטר צפוי למשוך תשומת לב עולמית לא רק בשל היריבות הספורטיבית, אלא גם בזכות הבכורה של החידוש הטכנולוגי, שיכול לשנות את פני שידורי הכדורגל בעתיד הקרוב.

