לראשונה בסרייה א': מצלמה מנקודת מבט השופט

הליגה האיטלקית פרסמה היום (חמישי) הודעה היסטורית: במשחק העונה בין יובנטוס לאינטר, שייערך בשבת 13 בספטמבר באצטדיון אליאנץ בטורינו (19:00 שעון ישראל), תיעשה לראשונה שימוש ב”מצלמת שופט”, מצלמה חדשנית שתאפשר לאוהדים לצפות במשחק מזווית ייחודית: מנקודת המבט של השופט.

הטכנולוגיה, שכבר נוסתה בהצלחה בגביע העולם למועדונים תחת פרוטוקולים של פיפ"א ו־IFAB, מגיעה כעת לראשונה למשחק רשמי בליגה בכירה באירופה. מדובר במצלמה זעירה במיוחד, במשקל 6 גרם בלבד, שתותקן בבסיס רצועת המיקרופון של השופט.

המצלמה תשדר תמונות בלעדיות במהלך חימום, ברגעי משחק חיים, כמו בהכנות לבעיטות חופשיות, וכן בשידור הילוכים חוזרים מיוחדים. בנוסף, היא תשולב כחלק מהמצלמות העומדות לרשות צוות השידור ותועבר גם לחדר ה-VAR כאות מבודד.

שחקני יובנטוס (רויטרס)

מנכ"ל הליגה, לואיג’י דה סיירבו, בירך על המהלך ואמר: "הכנסת מצלמת השופט לסרייה א’ אינה רק צעד נוסף בדרך החדשנות שאנו מובילים בנחישות, אלא גם מאפשרת לראשונה לאוהדים לראות את מה שהשופט רואה בזמן אמת. המטרה שלנו היא לספק לקהל חוויה סוחפת ומרגשת יותר, להעשיר את המוצר שלנו בזוויות חדשות ולשדרג את שקיפות ההחלטות".

דה סיירבו הוסיף כי הליגה האיטלקית הייתה תמיד בחזית בכל הקשור לאימוץ טכנולוגיות חדשות: "אנחנו מודעים לחשיבותן של טכנולוגיות כאלה, הן בהעצמת חוויית הצפייה הטלוויזיונית והן בקידום המותג שלנו ברחבי העולם".

משחק הענקיות יובנטוס ואינטר צפוי למשוך תשומת לב עולמית לא רק בשל היריבות הספורטיבית, אלא גם בזכות הבכורה של החידוש הטכנולוגי, שיכול לשנות את פני שידורי הכדורגל בעתיד הקרוב.