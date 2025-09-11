לוינסון: "הפועל י-ם מועמדת מספר 1 לירידה"

הפגרה אולי הייתה הזדמנות טובה להפועל ירושלים לעשות חישוב מסלול מחדש אחרי שני הפסדים בשני המחזורים הראשונים של הליגה למ.ס אשדוד ולהפועל חיפה, אבל עכשיו מגיע מפגש עם הפועל באר שבע ולאחר מכן עם מכבי תל אביב. בכלל, לא שקט אצל האדומים מהבירה לאחרונה ובמוקד נמצא זיו אריה, לאור התוצאות, אבל גם עקב דבריו בסיום משחקים, כשהוא נוהג לומר שהכדורגל פחות מעניין בתקופה כזו. העיתונאי ואוהד הפועל ירושלים, חיים לוינסון, דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר”.

חיים, מה אתה אומר על השיחה של שי אהרון והאוהדים?

“אני שומר את זה למשחקים, למרות שרמת החשק שלי לנסוע למשחק נגד ב"ש ביום ראשון שואפת ל-0. אם נפסיד 3:0 מבחינתי זה שווה ל-3 נקודות. הקבוצה נראית מזעזע".

הראש של זיו אריה לדעתך בכדורגל או לא?

“צריך קודם כל לדבר על שי אהרון. עזב אלוז' יאו והחתימו במקומו פלופ מניגריה שהוא לא שחקן כדורגל”.

אריה מיצה את עצמו?

“הגישה של הפועל ירושלים נהיית קיצונית יותר מעונה לעונה. זיו אריה קוסם, נזרוק עליו שחקנים בלי ניסיון, לא נעשה רכש וזיו יהיה קוסם וילמד אותם לשחק כדורגל. לצערי הפועל ירושלים מועמדת מספר 1 לירידה, אין שחקנים, אין כלום בקבוצה הזו".

“הכדורגל הישראלי משתנה. היום אנחנו עם 8 זרים ועם הלחצים של אלונה ברקת אולי נהיה בעוד כמה שנים גם עם 10 זרים. היום הפועל ירושלים משחקת בסגל עם 4 זרים. אחד מהם לא טוב ואחד מהם רק מחפשים למכור אותו".

אני רואה בהתכתבויות שהאוהדים, אין להם בעיה לא לנצח. זה מתנ"ס או קבוצת כדורגל?

"מרתיח אותי הגישה של שי אהרון, שרצקי ושל גורמים אחרים בהנהלה. השורה התחתונה שלהם זה תגידו תודה שהקבוצה בליגת העל. לדעתי זה הישג כביר שחצי ממנו של שי אהרון, אבל בסוף אנחנו מצטמצמים ל-8 קבוצות שיכולות לרדת ליגה, אז יש 25 אחוז סיכוי לרדת ליגה, ולא נישאר בליגת העל לאורך זמן אם לא נהיה טובים, אי אפשר עם השאננות הזאת”.

“המקום שלנו בליגת העל, ואנחנו רוצים להיות למעלה בליגה ולא רק להגיד תודה שאנחנו נמצאים. אני אישית רותח על מה שמתרחש השנה. הביאו 2 זרים שכבר שוחררו ולא הביאו במקומם כלום. אין אפילו ריח של רכש בדרך. איך נשרוד בליגה, עם 2 מושאלים מהנוער של מכבי תל אביב?"