קנסות לבני יהודה ולעובד שהורחק מ-4 משחקים

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל פרסם שתי החלטות משמעותיות נגד בני יהודה והבעלים שלה, אלירן עובד, בעקבות אירועי אלימות והתנהגות בלתי הולמת בסיום המשחק מול הפועל כפ"ס שניצחה 0:1. שתי הפרשות נידונו בפני הדיין עו"ד נעם ליובין, והסתיימו בקנסות והרחקה לעובד.

ליובין הדגיש כי מדובר בהעמדה השביעית של המועדון העונה, וכי אירוע כה חמור של פגיעה באנשי צוות שיפוט היה מחייב ענישה קשה בהרבה. למרות זאת, בשל בקשת התביעה, נגזרו על בני יהודה קנס כספי בפועל בסך 30 אלף ש"ח וקנס מותנה של 50 אלף ש"ח לעבירות דומות במשך שנה.

במוקד הדיון עמדו אירועי אלימות חמורים מחוץ לאצטדיון בכפר סבא, שם המתינו אוהדים לשופט הרביעי, ניב ארד, והשליכו לעברו פחיות וחפצים. לפי דו"ח השופט, ארד ספג יריקות רבות, נפצע בראשו ונצפה עם "פנס" בעין. התובע עו"ד גלעד ברגמן הזכיר כי מדובר בפעם הרביעית העונה שבני יהודה עומדת לדין בגין עבירות קשות מצד אוהדיה.

שחקני בני יהודה (ראובן שוורץ)

מנגד טענו אנשי המועדון, באמצעות עו"ד יפתח אבן עזרא, כי לא הייתה התפרצות לכר הדשא וכי מדובר במשחק חוץ, מחוץ לתחומי האצטדיון - ולכן אין לייחס למועדון אחריות שילוחית. המנכ"לית קרן בן נשר הוסיפה כי נעשים מאמצים לרסן את האוהדים, אך הקבוצה מתקשה כלכלית בליגה הלאומית.

בית הדין קבע כי לא הוכח מעבר אוהדים את גדר ההפרדה ולכן זיכה את המועדון מאשמת התפרצות לכר הדשא. עם זאת, בני יהודה הורשעה בעבירות התפרעות אוהדים ופגיעה בשופט, לאחר שנקבע כי התקנון מגדיר אחריות רחבה גם ל"סביבת האצטדיון" ולכל האירועים הקשורים למשחק.

במקביל, נדונה ההעמדה לדין של אלירן עובד. לפי דו"ח השופט, עובד הטיח בו בסיום המשחק: "אתה בושה, אפס, אין לך מושג", ובהמשך בחדר ההלבשה התבטא באמירות שנתפסו כאיום: "אם יש לך אומץ תצא בחוץ, מחכים לך".

עובד טען לגרסאות שונות - תחילה הכחשה מוחלטת, אחר כך הודאה חלקית באמירות מסוימות. מנהל האבטחה ניסים חדידה טען בעדותו כי לא שמע איומים, אך הדיין קבע כי עדותו של עובד אינה אמינה, וכי הימנעותו מזימון השופט לעדות מחזקת את הדו"ח הרשמי.

אלירן עובד (חגי מיכאלי)

בית הדין הרשיע את עובד הן בעבירה של העלבת שופט והן בעבירת איום. בהחלטה הודגש כי כבעל תפקיד, מוטלת עליו אחריות מוגברת לשמש דוגמה לשחקנים ולאוהדים.

הענישה כלפי עובד: קנס כספי בפועל בסך 5,000 ש"ח, הרחקה מארבעה משחקים, וכן קנס מותנה של 10,000 ש"ח על כל עבירה חוזרת נגד שופט עד תום העונה.