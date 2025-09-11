"יש כאבים 5 שנים אחרי הדקירה, חלק ממני אבד"

אנדרה וויזדום, שחקן ליברפול ונבחרת אנגליה הצעירה לשעבר, לא האמין שכך תיראה הקריירה שלו בגיל 32. היום הוא משחק בליגה השביעית באנגליה, במדי FC יונייטד ממנצ'סטר – קבוצת האוהדים של מנצ’סטר יונייטד - אבל לפני קצת יותר מעשור, נראה היה שהוא בדרך לקריירה בצמרת הכדורגל האירופי. הוא שיחק לצידם של לואיס סוארס וסטיבן ג'רארד, הבקיע כבר בבכורה שלו בליגה האירופית נגד יאנג בויז בגיל 19, עלה לקבוצה הבוגרת של ליברפול וגם שיחק עם נבחרת אנגליה הצעירה, גם מול ישראל ביורו עד גיל 21 שנערך כאן ב-2013 (נבחרת שלושת האריות הפסידה 1:0). ב-2017 הוא נמכר לדרבי קאונטי תמורת 4.5 מיליון ליש"ט, אך שלוש שנים לאחר מכן חייו קיבלו תפנית טרגית - והוא מעולם לא התאושש ממנה באמת.

ביוני 2020, לאחר ניצחון של דרבי קאונטי על רדינג, נסע וויזדום לבקר את משפחתו בליברפול והשתתף במסיבה פרטית, על אף מגבלות הקורונה. ביציאה ממנה, הותקף ברחוב על ידי חמישה גברים רעולי פנים, חמושים בסכינים. "אמרו לי: 'תן לנו את השעון שלך'. סירבתי, והתחילה קטטה", הוא מספר בכאב על האירוע שבו נדקר, "לא היה לי זמן לברוח. הייתי צריך להשתמש בראש, אבל האגו דיבר". אחרי כחמש דקות של מאבק, התוקפים ברחו, והוא נותר שותת דם ברחוב. וויזדום הצליח לנהוג לביתו, ורק שם הבין את חומרת הפציעות. הוא נחתך בירך, בראש, בחזה ובישבן, נזקק לשני ניתוחים ונאבק בפגיעות עצביות חמורות שעדיין משפיעות עליו.

למרות הפציעות, וויזדום חזר לשחק תוך 69 ימים בלבד כשעלה מהספסל במשחק גביע הליגה מול בארו. "הגוף שלי כבר לא היה אותו דבר. חזרתי מהר מדי. רציתי לברוח מהרגשות, לא רציתי לשבת בבית ולשחזר את מה שקרה", הוא מודה, "הכוח, המהירות, הכול ירד. זו הייתה טעות". דרבי שיבחה אותו על האומץ והאוהדים תמכו בו בדרכם הייחודית - תרמו כסף לשלט ענק באצטדיון עם הכיתוב: "אנדרה וויזדום - אנחנו משפחה, אנחנו ביחד".

וויזדום במדי ליברפול מול אדן הזאר (IMAGO)

אחרי עונת 2020/21, החוזה של וויזדום לא חודש. הוא עבר בין ניסיונות בקבוצות כמו פורטסמות', שפילד יונייטד וברמינגהאם, אך דבר לא צלח. בגיל 28 הוא הבין שהקריירה המקצוענית באנגליה נגמרה. "היו ימים שלא יצאתי מהמיטה, והיו ימים שבירכתי את כל מי שסביבי", הוא מספר, "הכאב, גם הפיזי וגם הנפשי, לא עוזב. עדיין יש לי כאבים בראש, כמו חתיכה מעצמי שאבדה". למרות הקושי, הוא לא מחפש רחמים: "זה קרה. הייתי במקום הלא נכון בזמן הלא נכון. תודה לאל שאני חי".

במהלך השיקום וויזדום התחיל להתעניין בתחום הנדל"ן והשקיע במספר נכסים באזור ליברפול, אותם השכיר לצעירי המועדון, כולל טרנט אלכסנדר-ארנולד. כיום הוא גם מתחיל קורס אימון Uefa B באקדמיה של ליברפול. "זה נחמד”, הוא אומר, “אנשים עדיין זוכרים אותי שם".

היום, במדי FC יונייטד ממנצ'סטר - מועדון שמנוהל על ידי האוהדים ויש לו חברים כמו אריק קנטונה - הוא שוב נהנה מהכדורגל. לעיני קהל של 1,500-2,000 איש, הוא לא שוכח מאיפה בא, אבל גם לא מתבייש איפה שהוא היום: "אני אוהב כדורגל. לא משנה באיזו רמה. אני פשוט אסיר תודה שאני עדיין יכול לשחק".