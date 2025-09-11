יום שישי, 12.09.2025 שעה 13:33
ליגה פורטוגלית 25-26
121-114פורטו1
100-54פמליקאו2
93-134ספורטינג ליסבון3
91-63בנפיקה ליסבון4
93-54מורירנסה5
84-104בראגה6
72-44ז'יל ויסנטה7
511-74ארוקה8
47-44נסיונאל מדיירה9
44-14סנטה קלרה10
48-44גימראייש11
36-63ריו אבה12
34-34אמדורה13
38-24קאסה פיה14
27-54אשטוריל15
19-44אלוורקה16
18-34איי.וי.אס17
19-24טונדלה18

"הטוב אי פעם": הפרס שקיבל רונאלדו בפורטוגל

CR7 אמנם לא משחק בליגה הפורטוגלית, אך בטקס שנערך במדינתו הוחלט להעניק לו את פרס מכובד: "מקור לגאווה עצומה, תודה לחבריי ולמאמנים ששיפרו אותי"

|
כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו, אגדה חיה של עולם הכדורגל, זכה בתואר יוצא דופן: "השחקן הטוב בכל הזמנים" מטעם הליגה הפורטוגלית, מבלי שהוא משחק בה. בטקס נוצץ שנערך בפורטו במסגרת טקס פרסי הליגה, זכתה להוקרה הקריירה האדירה של הכוכב בן ה־40, שהוגדר בדברי ההסבר כ"דמות בלתי ניתנת להתעלמות ומודל לחיקוי למיליונים ברחבי העולם".

רונאלדו, כיום שחקנה של אל נאסר הסעודית ואקס ריאל מדריד, לא נכח בטקס עצמו, אך שלח הודעת וידאו נרגשת: "הפרס הזה הוא מקור לגאווה עצומה. אני מודה לכל חבריי לקבוצות לאורך השנים שעזרו לי לזכות בתואר המדהים הזה. תודה גם לכל המאמנים וכל מי שליווה אותי בדרך, שסייעו לי להשתפר שוב ושוב".

בליגה הפורטוגלית לא חסכו במילים והדגישו את תרומתו האדירה של רונאלדו לענף. "הוא סימן עידן וישאיר חותם בלתי מחיק בכדורגל העולמי", נכתב בהודעה הרשמית. "העבודה הבלתי מתפשרת, התחרותיות, היכולת להכריע ברגעים הגדולים, כל אלה הופכים אותו לגדול מכולם. ההשפעה שלו חורגת בהרבה מהסטטיסטיקה: בין אם מדובר בשיאים אישיים, בתארים קבוצתיים או בהשפעה התקשורתית, רונאלדו בנה מורשת שממקמת אותו כטוב ביותר בכל הזמנים".

עבור רונאלדו, שעבר דרך ארוכה מאז ימיו הראשונים בספורטינג ליסבון ועד להפיכתו לכוכב על במנצ'סטר יונייטד, ריאל מדריד, יובנטוס ונבחרת פורטוגל, מדובר בעוד הישג סמלי שמצטרף לאין ספור תארים, שיאים ופרסים אישיים.

