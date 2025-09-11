יום חמישי, 11.09.2025 שעה 09:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

הפועל חיפה מבהירה: אורי עזו לא בתוכניות שלנו

שמו של שחקן מכבי תל אביב עלה כאפשרות במסגרת עסקת בן הרוש, אך לבסוף הוא ירד מהפרק. חטואל חזר להתאמן חלקית, ניסיונות להכשירו לקראת בני סכנין

|
אורי עזו (רדאד ג'בארה)
אורי עזו (רדאד ג'בארה)

בהפועל חיפה הבהירו הבוקר כי שחקנה של מכבי תל אביב אורי עזו אינו נמצא בתוכניות המקצועיות של המאמן גל אראל.

אין זה סוד שבתחילת העונה במסגרת עסקת נועם בן הרוש שמו של עזו עלה כאפשרות חיזוק אצל האדומים מהכרמל, אבל מאז נעשו לא מעט התאמות מקצועיות וחיזוקים, כך שעזו יצא מהתמונה.

לקבוצה באגף שמאל יש את הרכש החדש רותם חטואל ורועי זיקרי. הרכש הנוסף אופק ביטון ייכלל בסגל הקבוצה לקראת בני סכנין, וצפוי לזכות בדקות במהלך המשחק.

חטואל חזר אתמול להתאמן באופן חלקי, ובקבוצה מנסים להכשירו לקראת המשחק. ג'בון איסט שחזר לעצמו וגילה יכולת טובה בניצחון מול הפועל ירושלים יוביל את חוד ההתקפה מול בני סכנין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */