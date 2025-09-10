ליגה חדשה: כריסטיאן אריקסן חתם בוולפסבורג

חלון ההעברות ברוב הליגות הגדולות באירופה אולי תם לו, אבל זה ממש לא אומר שאין דרך להתחזק. עדיין יש שחקנים פנויים ללא חוזה, וזה אומר שמותר לקבוצות להחתים אותם על מנת להמשיך לעבות את הסגל ולהעמיד את הקבוצה הכי טובה שהן יכולות, ואחד שכזה הוא כריסטיאן אריקסן, שמצא בית חדש היום (רביעי).

הדני חתם באופן רשמי אצל וולפסבורג, והוא מגיע לגרמניה בפעם הראשונה בקריירה שלו. הקשר סיים חוזה במנצ’סטר יונייטד, וחיכה למצוא את היעד הנכון ולקבל את ההצעה הנכונה, ובסופו של דבר הוא חתם בקבוצה הגרמנית, אליה הוא מצטרף בחוזה עד לתום העונה.

אריקסן רשם 107 הופעות בסך הכל במדי יונייטד, בהן הוא סיפק 8 שערים ו-19 בישולים. את השיא שלו הוא כמובן עשה בטוטנהאם, אצלה רשם 69 שערים ו-88 בישולים ב-163 משחקים, וכאמור הוא היה בעונה הקסומה של התרנגולים עם מאוריסיו פוצ’טינו, שהסתיימה לה עם הפסד בגמר ליגת האלופות.

כריסטיאן אריקסן מאושר (רויטרס)

את הפריצה שלו הוא עשה באייאקס, והוא שיחק בין היתר גם באינטר וברנטפורד, וכעת וולפסבורג תהיה התחנה השישית שלו בקריירה בגיל 33. אגב, נראה שהירוקים מגרמניה עלו על שיטה מבחינתם, כאשר אריקסן הוא הדני השישי במועדון.

הקשר הנהדר זכה בקריירה שלו בשלוש אליפויות וגביע אצל אייאקס, באליפות עם אינטר, בגביע אנגלי וגביע הליגה עם מנצ’סטר יונייטד, וכאמור הוא סיים פעם אחת כסגן אלוף אירופה עם טוטנהאם, ועוד פעם כסגן הליגה האירופית עם אינטר, בעונת 2019/20.