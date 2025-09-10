יום ראשון, 14.09.2025 שעה 02:59
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
92-143באיירן מינכן1
73-83בורוסיה דורטמונד2
74-83פ.צ. קלן3
65-83איינטרכט פרנקפורט4
66-73הופנהיים5
66-33לייפציג6
55-73וולפסבורג7
43-52סט. פאולי8
46-73באייר לברקוזן9
34-52אוגסבורג10
35-33שטוטגרט11
38-53פרייבורג12
38-43אוניון ברלין13
11-02בורוסיה מנשנגלדבאך14
13-13מיינץ15
17-42ורדר ברמן16
17-03המבורג17
07-13היידנהיים18

ליגה חדשה: כריסטיאן אריקסן חתם בוולפסבורג

הקשר הדני בן ה-33 סיים חוזה במנצ'סטר יונייטד ומגיע לתחנה 6 בקריירה, כשהצטרף באופן רשמי לראשונה לבונדסליגה וחתם אצל הירוקים. הדני ה-6 בסגל

|
כריסטיאן אריקסן (IMAGO)
כריסטיאן אריקסן (IMAGO)

חלון ההעברות ברוב הליגות הגדולות באירופה אולי תם לו, אבל זה ממש לא אומר שאין דרך להתחזק. עדיין יש שחקנים פנויים ללא חוזה, וזה אומר שמותר לקבוצות להחתים אותם על מנת להמשיך לעבות את הסגל ולהעמיד את הקבוצה הכי טובה שהן יכולות, ואחד שכזה הוא כריסטיאן אריקסן, שמצא בית חדש היום (רביעי).

הדני חתם באופן רשמי אצל וולפסבורג, והוא מגיע לגרמניה בפעם הראשונה בקריירה שלו. הקשר סיים חוזה במנצ’סטר יונייטד, וחיכה למצוא את היעד הנכון ולקבל את ההצעה הנכונה, ובסופו של דבר הוא חתם בקבוצה הגרמנית, אליה הוא מצטרף בחוזה עד לתום העונה.

אריקסן רשם 107 הופעות בסך הכל במדי יונייטד, בהן הוא סיפק 8 שערים ו-19 בישולים. את השיא שלו הוא כמובן עשה בטוטנהאם, אצלה רשם 69 שערים ו-88 בישולים ב-163 משחקים, וכאמור הוא היה בעונה הקסומה של התרנגולים עם מאוריסיו פוצ’טינו, שהסתיימה לה עם הפסד בגמר ליגת האלופות.

כריסטיאן אריקסן מאושר (רויטרס)כריסטיאן אריקסן מאושר (רויטרס)

את הפריצה שלו הוא עשה באייאקס, והוא שיחק בין היתר גם באינטר וברנטפורד, וכעת וולפסבורג תהיה התחנה השישית שלו בקריירה בגיל 33. אגב, נראה שהירוקים מגרמניה עלו על שיטה מבחינתם, כאשר אריקסן הוא הדני השישי במועדון.

הקשר הנהדר זכה בקריירה שלו בשלוש אליפויות וגביע אצל אייאקס, באליפות עם אינטר, בגביע אנגלי וגביע הליגה עם מנצ’סטר יונייטד, וכאמור הוא סיים פעם אחת כסגן אלוף אירופה עם טוטנהאם, ועוד פעם כסגן הליגה האירופית עם אינטר, בעונת 2019/20.

