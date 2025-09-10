שינוי חוק ב-NBA יוביל ליותר זריקות מרחוק

בשורה לחובבי הזריקות מרחוק – ליגת ה-NBA החליטה היום (רביעי) על שינוי בחוקה, כך דיווח הכתב הבכיר של ESPN, שאמס צ’ארנייה. לפי שינוי החוק, החטאות מרחוק בסוף רבע ייחשבו בסטטיסטיקה כהחטאות של הקבוצה ולא של השחקן.

לעיתים קרובות, שחקנים נאלצים לקחת זריקות מחצי מגרש/מגרש שלם בסופי רבעים, וכיוון ולזריקות כאלו אחוזי קליעה נמוכים באופן יחסי לשאר הזריקות, הרבה שחקנים מוותרים עליהן כדי לא לפגוע באחוזי הקליעה האישיים שלהם.

בעקבות שינוי החוק, אין לשחקנים חשש כי אחוזיהם ייפגעו, מה שצפוי להוביל לכמות זריקות גבוהה יותר ממרחקים גדולים, ובעקבות כך ליותר סלים ממרחקים כאלו. בליגה הטובה בעולם ניסו את השינוי לראשונה בליגת הקיץ בחודש יולי האחרון ולבסוף החליטו לאמץ אותו.