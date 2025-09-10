תקבל תשלום בביטקוין: הסכם החסות של נתניה

לאחר שמכבי נתניה כבר חתמה מוקדם יותר הקיץ על הסכם חסות עם חברת “Sea Breeze” בשווי 2.5 מיליון שקלים, כשהיא הפכה לנותנת החסות הרשמית של המועדון, כעת היהלומים הודיעו על מקור הכנסה לא שגרתי.

מכבי נתניה הודיעה הערב (רביעי) על המשך שיתוף הפעולה עם “ביטקוין צ’יינג’” שכבר הייתה הספונסרית של המועדון, אך ההסכם החדש כולל תשלום יוצא דופן.

כחלק מההסכם, היהלומים יקבלו את כלל התשלום בביטקוין, ובכך מכבי נתניה הופכת למועדון הראשון בכדורגל הישראלי שמחזיק בביטקוין.

כתוצאה מהמהלכים, חברת “Sea Breeze” תוצג בחלק הקדמי של חולצת המועדון, בעוד שלוגו חברת “ביטקוין צ’יינג’” ימשיך להופיע על גב חולצות המשחק.