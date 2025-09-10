לימבומבה בספק למשחק של ק״ש מול ריינה

בעירוני קריית שמונה עדיין מחפשים ניצחון בכורה בליגת העל, כשביום שבת (20:00), הקבוצה של שי ברדה תארח את מכבי בני ריינה, לה הפסידה בגביע הטוטו.

אלא ששלושה ימים למשחק, מי שנמצא בספק גדול הוא הקשר הבלגי אנתוני לימבומבה. האחרון סובל מכאבים באזור הדורבן (הנמצא בעקב), שהפריעו לו גם לפני המשחק מול הפועל תל אביב.

גם בשבוע האחרון הוא לא התאמן, כאשר הוא נטל חלק במשחק האימון מול בני סכנין בשבוע שעבר ובצוות המקצועי מקווים שיצליח להתאמן ביומיים שלפני המשחק.

כריסטיאן מרטינס (רועי כפיר)

מוחמד אבו רומי נחת הערב מההתכנסות של הנבחרת הצעירה ויצטרף מחר (חמישי) לאימוני הקבוצה, בעוד כריסטיאן מרטינס צפוי להגיע רק לאימון המסכם, עקב כך שהוא צפוי לנחות הלילה.