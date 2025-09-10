יום רביעי, 10.09.2025 שעה 21:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

לימבומבה בספק למשחק של ק״ש מול ריינה

הבלגי סובל מכאבים באזור הדורבן (בעקב), שהחלו לפני המשחק מול הפועל תל אביב ולא מתאמן. אבו רומי יצטרף מחר לאימונים, מרטינס רק לאימון המסכם

|
אנתוני לימבומבה (ראובן שוורץ)
אנתוני לימבומבה (ראובן שוורץ)

בעירוני קריית שמונה עדיין מחפשים ניצחון בכורה בליגת העל, כשביום שבת (20:00), הקבוצה של שי ברדה תארח את מכבי בני ריינה, לה הפסידה בגביע הטוטו.

אלא ששלושה ימים למשחק, מי שנמצא בספק גדול הוא הקשר הבלגי אנתוני לימבומבה. האחרון סובל מכאבים באזור הדורבן (הנמצא בעקב), שהפריעו לו גם לפני המשחק מול הפועל תל אביב.

גם בשבוע האחרון הוא לא התאמן, כאשר הוא נטל חלק במשחק האימון מול בני סכנין בשבוע שעבר ובצוות המקצועי מקווים שיצליח להתאמן ביומיים שלפני המשחק.

כריסטיאן מרטינס (רועי כפיר)כריסטיאן מרטינס (רועי כפיר)

מוחמד אבו רומי נחת הערב מההתכנסות של הנבחרת הצעירה ויצטרף מחר (חמישי) לאימוני הקבוצה, בעוד כריסטיאן מרטינס צפוי להגיע רק לאימון המסכם, עקב כך שהוא צפוי לנחות הלילה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */