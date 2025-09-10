יום שישי, 19.12.2025 שעה 01:49
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

הצהרת כוונות: אלמוג בוזגלו חתם במכבי יבנה

השחקן בן ה-32, לו עבר עשיר בליגת העל ובעונה החולפת שיחק בבני יהודה, הצטרף רשמית לסגל של אלימלך וישחק לצד דובב גבאי. יכול לשחק במשחק הקרוב

|
אלמוג בוזגלו (ראובן שוורץ)
אלמוג בוזגלו (ראובן שוורץ)

מכבי יבנה תחפש ללכת על כל הקופה העונה. רגע לפני המשחק בשישי הקרוב (12/09) בין מכבי יבנה לבית"ר נורדיה ירושלים (טוטו יבנה, 13:40), ראשי מכבי יבנה החליטו ללכת עד הסוף ולצרף לשורות המועדון את אלמוג בוזגלו (32), הקשר ההתקפי של בני יהודה תל אביב מהעונה החולפת, מי שהניף עמה את גביע המדינה בעונת המשחקים 2016/17.

לשחקן עבר עשיר בליגת העל ובליגה הלאומית כשמאחוריו כבר למעלה מ-300 הופעות בכל המסגרות בליגות הבכירות בכדורגל הישראלי. מעבר לכך, רשם מעל 60 שערים בכל המסגרות באותן ליגות. רק לציין כי דרכו החלה בכלל בליגה א' דרום, כשהיה בין השנים 2010 ל-2013 שחקנה של מכבי עירוני עמישב פתח תקווה. בינואר 2013 חבר למכבי יפו, עוד כששיחקה בליגה א' דרום.

את עונת 2024/25, החולפת, סיים עם 16 הופעות בליגה הלאומית, במדי בני יהודה תל אביב. סגר עונה עם שער במסגרת הליגה ושער במסגרת גביע המדינה. במרבית משחקיו עלה מן הספסל. באם המשא ומתן מול מכבי יבנה יבשיל לכדי חתימה, הרי שיבנה תהיה קבוצת ליגה א' השלישית בקריירה שלו וצפוי הוא לשחק לצד דובב גבאי, גם לו קריירה עשירה בליגת העל ובלאומית.

אלמוג בוזגלו (רדאד גאלמוג בוזגלו (רדאד ג'בארה)

מכבי יבנה רוצה ללכת על האליפות העונה בכל הכוח. בעונה החולפת זה לא צלח, אבל כן הגיעה הקבוצה אל הפלייאוף העליון, שם הפסידה 2:1 לבית"ר נורדיה ירושלים, אתה תפגוש ביום שישי, כאמור, במסגרת המחזור השני בליגה א' דרום. סתיו אלימלך ושחקניו פתחו את העונה ברגל שמאל, הרי שהפסידו 2:1 למכבי עירוני אשדוד.

אבא של אלמוג הוא יעקב בוזגלו, כדורגלן העבר ואחיו הם מאור, אסי ואוהד, אף הם שחקני כדורגל בעבר. מלבד הופעותיו בליגת העל ובליגה הלאומית, וכך גם מספריו מול שערי היריבות, היה שותף בתוכנית "הבוזגלוס" משנת 2017, שעקבה מקרוב אחרי המשפחה, כולל אלמוג עצמו, המתגורר בשפלה, בראשון לציון.

