מזעזע: שופט עבר מואשם ביצירת סרטון פדופילי

מקרה מזעזע תופס את הכותרות בממלכה בשעות האחרונות. שופט העבר של הפרמייר ליג דייויד קואוט, שפוטר רק בדצמבר האחרון, הואשם ביצירת סרטון מגונה של ילד. הוא צפוי להופיע בבית המשפט מחר (חמישי) והוא נמצא כעת בשחרור בתנאים מגבילים.

קואוט הואשם בעבירה מדרגה A, הלא היא החמורה ביותר מבין הדרגות הקיימות בחוק האנגלי. האשמה של יצירת תמונה מגונה של ילד מתייחסת לפעולות כמו הורדה, שיתוף או שמירה של סרטוני התעללות.

השופט פוטר על ידי הגוף האחראי על כך באנגליה בדצמבר 2024, לאחר שהופץ סרטון בו הוא השמיע הערות מזלזלות ואף קללות, לעברה של ליברפול ומאמנה דאז יורגן קלופ. אותו וידאו עשה הדים רבים בזמנו בממלכה.

דיוויד קואוט עם יורגן קלופ (IMAGO)

וזו לא הייתה השערורייה היחידה בה הוא היה מעורב, שכן חודש לפני כן, הודלף סרטון נוסף של קואוט בו הוא נראה מסניף אבקה לבנה במהלך יורו 2024, שם הוא שימש כאחד משופטי ה-VAR. לאחר מכן, אופ”א השעתה אותו מכל פעילות באירופה עד ל-30 ביוני 2026 לפחות.