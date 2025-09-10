יום חמישי, 11.09.2025 שעה 15:50
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

מזעזע: שופט עבר מואשם ביצירת סרטון פדופילי

סערה באנגליה: דיוויד קואוט, שפוטר מתפקידו לאחרונה לאחר שורה של סרטונים שערורייתיים, כולל אחד שכולל קללות ליורגן קלופ, יישפט על עבירה חמורה

|
דיוויד קואוט (IMAGO)
דיוויד קואוט (IMAGO)

מקרה מזעזע תופס את הכותרות בממלכה בשעות האחרונות. שופט העבר של הפרמייר ליג דייויד קואוט, שפוטר רק בדצמבר האחרון, הואשם ביצירת סרטון מגונה של ילד. הוא צפוי להופיע בבית המשפט מחר (חמישי) והוא נמצא כעת בשחרור בתנאים מגבילים.

קואוט הואשם בעבירה מדרגה A, הלא היא החמורה ביותר מבין הדרגות הקיימות בחוק האנגלי. האשמה של יצירת תמונה מגונה של ילד מתייחסת לפעולות כמו הורדה, שיתוף או שמירה של סרטוני התעללות.

השופט פוטר על ידי הגוף האחראי על כך באנגליה בדצמבר 2024, לאחר שהופץ סרטון בו הוא השמיע הערות מזלזלות ואף קללות, לעברה של ליברפול ומאמנה דאז יורגן קלופ. אותו וידאו עשה הדים רבים בזמנו בממלכה. 

דיוויד קואוט עם יורגן קלופ (IMAGO)דיוויד קואוט עם יורגן קלופ (IMAGO)

וזו לא הייתה השערורייה היחידה בה הוא היה מעורב, שכן חודש לפני כן, הודלף סרטון נוסף של קואוט בו הוא נראה מסניף אבקה לבנה במהלך יורו 2024, שם הוא שימש כאחד משופטי ה-VAR. לאחר מכן, אופ”א השעתה אותו מכל פעילות באירופה עד ל-30 ביוני 2026 לפחות. 

