"חיזוק משמעותי": עידן ברנס הושאל לטבריה

יש חלוץ חדש לעירוני טבריה. הקבוצה מהצפון הודיעה היום (רביעי) על צירופו של עידן ברנס, החלוץ בן ה-21 שהושאל מהפועל תל אביב לאחר שנרכש על ידי האדומים מוקדם יותר הקיץ ממכבי נתניה.

ברנס עלה בעונה האחרונה לקבוצה הבוגרת של מכבי נתניה, ובחצי עונה ערך 14 הופעות בהן כבש 3 שערים. בחצי העונה שלאחר מכן הושאל להפועל עכו מהליגה הלאומית, במדיה ערך 18 הופעות ליגה וכבש 8 שערים.

במועדון אמרו: “מאמן הקבוצה והצוות המקצועי רואים בברנס חיזוק משמעותי לחוליית ההתקפה של טבריה, עם שילוב של כוח פריצה, חדות מול השער ורעב גדול להצליח בליגת העל”.