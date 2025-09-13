אי אפשר לחזור, אני בצומת: עתידו של ג'וקוביץ'

עכשיו אחרי שאליפות ארצות הברית הסתיימה ונובאק ג’וקוביץ’ סוגר שנה שנייה ברציפות ללא התואר שהוא מכיר יותר טוב מכולם – גראנד סלאם, בגיל 38 גדול הטניסאים נמצא בצומת המרכזי והאחרון של הקריירה: האם להמשיך ולהיות כינור שני לשני כוכבי העל של העידן החדש או שמא לתלות בכבוד את המחבט, ועוד לפני שהוא יגיע לשלב בו כנראה יתבזה מול יריבים שלא היו חולמים לקחת לו יותר מ-3 משחקונים בסט.

אם בשנה שעברה זה לא היה ברור כשמש ונובאק עוד הצליח להתעלות בגמר מול קרלוס אלקראס ולהשיג את הזהב האולימפי – התואר החשוב והאחרון שנשאר לו בקריירה, הרי שהשנה זו כבר חותמת רצינית. הגרסה המבוגרת של טניסאי העל שווה לכל היותר חצי גמר גראנד סלאם, לא מעבר לכך. ג’וקוביץ’ הנוכחי כבר לא יכול להכניע את אלקראס או יאניק סינר, ובטח שלא בטורניר גראנד סלאם של הטוב מחמש מערכות.

גם נובאק עצמו העיד לאחרונה כשנשאל מה לגבי שנת המשחקים הבאה: “2026? יהיה לי קושי גדול לחלוף על פני המשוכות הללו בדמות האיטלקי והספרדי”. מצד שני, הג’וקר אמר את זה בעודו כועס, מאוכזב ועייף מהמסע בארצות הברית. תקופה קצרה של מנוחה ואולי הטניסאי שמעולם לא הרים ידיים מראש יספר לנו שוב שהמטרה היא לוס אנג’לס 2028 (מה? איך?), ופרישה לא נמצאת בתוכניות שלו כרגע.

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

וזה לא שהוא היה בשנה רעה, ממש ממש לא. חצי גמר בכל ארבעת טורנירי הגראנד סלאם בפעם השביעית בקריירה, אך הראשונה שלא מסתיימת עם לפחות תואר אחד. בכל התחרויות הללו הוא נעצר כמובן מול הקיר ששני כוכבי העל שמו מולו, קיר שגם ביום טוב שלו הוא לא יכול לעבור. הם רעבים ממנו, רעננים ממנו, ובעיקר כשירים ממנו. הסרבי בן ה-38 כבר מתקשה להמשיך בקריירה ללא פציעה כזו או אחרת, קשה יותר או פחות.

כפי שקרה לרפאל נדאל אגב, שהדהים את כולם ב-2022 עם שתי זכיות אדירות (קאמבק משוגע מול דניל מדבדב בגמר אליפות אוסטרליה), אך התרסקות עד לפרישה עם שלל פציעות והפסדים מכל הבא ליד. נובאק כרגע עוד רחוק מאוד מהשלב הזה, הוא מנצח טוב, הוא מנצח את יתר הטניסאים בטופ העולמי, אך מול שני החייזרים הוא פשוט לא מסוגל.

נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

זה השלב שג’וקוביץ’ הגדול צריך להחליט ולהבין עם עצמו – האם אני ממשיך לשחוק את הגוף העייף שלי עוד יותר עבור תארים קטנים יותר/ייצוג המולדת/גם להמשיך ליהנות ולטייל ברחבי העולם, ועל הדרך לשחק טניס, אבל פחות לנצח בסוף. נובאק אגב יודע 7 שפות, וגם כאן בתל אביב ראינו כמה הוא צמא לתרבויות חדשות, ולחום של קהל המעריצים שהשיג עם השנים. בטח אחרי פרישת נדאל ופדרר, שהבליטו כמה גדול הג’וקר שעדיין מצליח להתעופף ולהשתטח על המגרשים, גם בגילו המופלג (ביחס לטניס).

ועוד נדבך קריטי מאוד שבוודאי משפיע עליו יותר ויותר עם הזמן – המשפחה. סטפן וטרה שני ילדיו, לצד אשתו ילנה, משתדלים להגיע איתו לכמה שיותר טורנירים ולדחוף אותו מהיציע (הילד חי את המשחק שלו ב-500%), אך עדיין באופן טבעי ישנו הקושי המשפחתי בענף מרוחק ומבודד כמו טניס. אפילו אם יש לך את כל הכסף שבעולם, ויש במקרה הזה.

רפאל נדאל (רויטרס)

בגיל 38, נובאק איש משפחה לשני ילדים שכבר מזמן מבינים עניין, כשכל ניצחון הוא חותם עם חגיגה שהוא ובתו המציאו יחד ונראה שזה אולי הגורם שבקרוב יכריע לאיזה כיוון גדול הטניסאים בכל הזמנים ילך בצומת הזה. אגב 2, נדאל שיתף שההחלטה לפרוש התקבלה אצלו כאשר נולד בנו הבכור, אז הוא בחר במשפחה.

בינתיים, אחרי שסגר את טורנירי הסלאם של 2025 עם 4 חצאי גמר והיה רחוק שני ניצחונות מעוד תארים גדולים לארון, מדהים לחשוב שאם שני הכוכבים האלה לא צצו לנו בסבב נובאק בגיל 38 עם 3-4 מייג’ורים יותר. שחקן שצעירים ממנו בעשור ומעלה לא מצליחים להכניע אותו, אפילו שהוא מעט יותר כבד ועייף, אבל מה שיש לו בידיים ובעיקר בראש אי אפשר ללמד בשום בית ספר. וזה מה שהפך אותו לטניסאי הגדול מכולם, לפחות בעשור הקרוב.

אלקראס וסינר (IMAGO)

בשורה התחתונה – המשימה של ג’וקוביץ’ להשיג את המייג’ור ה-25 שלו נראית כמו משימה על סף הבלתי אפשרית. האחרון כזכור היה אי שם באליפות ארה”ב 2023, וכבר שנתיים סינר ואלקראס מעבירים ביניהם את המייג’ורים מאחד לשני, ולא נראה שזה הולך להשתנות. “אי אפשר לחזור, אני בצומת”, שרים נערי רפול וגם כאן מבחינת נובאק אין אחורה יותר, זה לקבל את זה שאתה כבר לא הכי טוב בעולם או להרים ידיים, ולהגיד תודה רבה.

איך אומרים? נבואה ניתנה לשוטים (ולפרשנים), אז אין לי ברירה – חודשיים מהיום גדול הטניסאים אי פעם יניח בצד את המחבט, יגיד לסינר ואלקראס – הבמה שלכם ב-100%, תתפרעו ויתיישב בספה או באיזה פודקאסט לצד פדרר ונדאל כדי לספר לנו על הדרך האדירה שעשה ועל היריבות המרה והגדולה איתם. בכל מקרה גם אם יעברו אותו בעתיד, ג’וקוביץ’ תמיד יישאר השראה ענקית – מילד צנום שהגיע ממדינת מוכת מלחמה והתאמן אפילו בבריכה נטושה לכוכב על, שבניגוד לכל התחזיות עקף את פדרר ונדאל בסיבוב.