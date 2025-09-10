יום רביעי, 10.09.2025 שעה 17:01
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
70-43הפועל ראשל"צ1
72-53הפועל כפר שלם2
62-53מכבי הרצליה3
66-73עירוני מודיעין4
63-33הפועל כפ"ס5
53-93מ.ס קריית ים6
55-73מ.ס כפר קאסם7
53-43הפועל עכו8
43-52הפועל ר"ג9
40-22מכבי פ"ת10
35-13הפועל רעננה11
17-53הפועל חדרה12
14-23בני יהודה13
010-53מכבי יפו14
08-33הפועל נוף הגליל15
06-03הפועל עפולה16

זעזוע באופק: גוטמן בדרך לסיום דרכו בנוף הגליל

אחרי שלושה הפסדים בשלושה מחזורים, במועדון מבינים שאין מנוס מזעזוע. המאמן צפוי להיפגש בקרוב עם היו"ר גיל ברעם כדי להגיע להסכם על עזיבה

|
אורי גוטמן (שחר גרוס)
אורי גוטמן (שחר גרוס)

הפועל נוף הגליל והמאמן אורי גוטמן בדרך לפרידה: לאחר עוד הפסד, השלישי בשלושה משחקים בליגה הלאומית, במועדון מבינים שאין מנוס מזעזוע.

כבר בעונה שעברה, למרות שהשאיר את הקבוצה בליגה, היו קולות שדיברו על פרידה, אך לבסוף, בשל חוזהו של המאמן, הוא פתח את העונה.

אלא שהעונה, הדברים לא עבדו: היו״ר גיל ברעם רצה להימנע ממאבקי התחתית אשתקד שגרמו לו לסבל ולכן נראה שהפעם הוא יזעזע בשלב מוקדם. 

ברעם צפוי להיפגש ביממה הקרובה עם גוטמן במטרה להגיע להסכם על עזיבה, כשכרגע מה שמפריד בין הרצון לזעזוע לבין עזיבה רשמית הוא ההסדר הכספי.

